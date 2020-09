Messina, galleria San Jachiddu chiusa martedì 22 settembre: gli orari

Nuova chiusura per la galleria San Jachiddu di Messina programmata per martedì 22 settembre. La strada di collegamento tra il viale Giostra e l’Annunziata sarà quindi chiusa nella giornata di domani, ma solo in determinate fasce orarie. Il motivo? Saranno effettuati interventi di manutenzione agli apparati antincendio (cavo termosensibile ed impianto idrico antincendio), all’interno della Galleria “S. Jachiddu” e lungo le bretelle di collegamento alla galleria, sia lato viale Giostra che lato viale Annunziata.

Nuova chiusura per la Galleria San Jachiddu di Messina

Ci risiamo, non ha tregua la Galleria San Jachiddu di Messina che verrà chiusa nuovamente al traffico veicolare.

dalle 14.00 alle 18.00;

in entrambi i sensi di marcia.

Si provvederà pertanto a interdire le bretelle di collegamento sia lato viale Giostra che lato viale Annunziata, con collocazione di idonea transennatura e di segnaletica di preavviso di chiusura lungo i viali Giostra e Annunziata.