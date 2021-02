Messina, Francesca Cacciola subentra a Daria Rotolo in Consiglio Comunale

Francesca Cacciola è ufficialmente subentrata all’ex consigliera Daria Rotolo in Consiglio Comunale, ieri ha prestato giuramento in Aula a Palazzo Zanca e ha preso posto tra i banchi del gruppo Sicilia Futura, a fianco dei colleghi Piero La Tona e Nino Interdonato. «Spero – ha dichiarato – di fare un buon lavoro con tutti voi».

Lo scorso martedì 16 febbraio 2021, la consigliera comunale di Sicilia Futura, Daria Rotolo, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali. Per legge, a subentrare in Consiglio Comunale è la prima dei non eletti della lista con cui l’ormai ex consigliera si è presentata alle elezioni amministrative del 2018 (PDR – Sicilia Futura), vale a dire Francesca Cacciola.

Nel corso della Seduta urgente di Consiglio Comunale convocata per la giornata di ieri, lunedì 22 febbraio 2021, Francesca Cacciola ha prestato giuramento, pronunciando la formula di rito: «Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione». Approvata la delibera che sancisce la “surrogazione” del consigliere dimissionario, l’esponente di Sicilia Futura è entrata ufficialmente a far parte del Civico Consesso di Messina. «Grazie – ha dichiarato dopo gli interventi dei colleghi –, sono un po’ confusa ed emozionata. Spero di fare un buon lavoro con tutti voi. Speriamo di portare avanti anche il lavoro che ha fatto Daria».

Quello sancito ieri non è l’unico “cambio della guardia” tra le pareti di Palazzo Zanca. Nei prossimi giorni, a seguito della conferma da parte della Cassazione delle condanne per “Gettonopoli”, decadranno i consiglieri comunali di centro-destra Giovanna Crifò (Forza Italia) e Benedetto Vaccarino (Ora Sicilia). Anche a loro subentreranno i primi dei non eletti.

