Messina. Fino al 9 settembre lavori AMAM sulla S.S. 114: come cambia la viabilità

Per consentire all’AMAM l’esecuzione di lavori che prevedono la posa in opera di una nuova condotta fognaria nell’ambito dell’adeguamento e controllo degli scarichi fognari del canale collettore Cassina nel tratto Grotte – Mili, sono stati adottati provvedimenti viari.

Da lunedì 27 sino al 9 settembre, sulla S.S. 114, a partire dall’impianto di sollevamento di Mili – Canneto e per uno sviluppo di 350 metri, saranno vietati la sosta ed il transito veicolare nella semicarreggiata lato monte. Sarà istituito il doppio senso di circolazione nella semicarreggiata lato mare, realizzando due corsie, una per ogni senso di marcia, della larghezza minima di tre metri, separate da una striscia continua e dalla collocazione di delineatori flessibili, consentendo comunque le manovre di immissione e di uscita previste in corrispondenza dell’area d’intersezione con via Nazionale, all’altezza dell’attività di ristorazione “Il Canneto”. Saranno inoltre eliminati gli attraversamenti pedonali che ricadono all’interno del tratto oggetto di intervento e disposti il limite massimo di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso.

La continuità del transito pedonale sarà garantita sul marciapiede lato mare del lato opposto a quello interessato dai lavori, prevedendo, in mancanza di marciapiede, la realizzazione di un percorso pedonale protetto della larghezza minima di un metro. L’attuale fermata lato monte degli autobus ATM, che insiste nel tratto interessato dai lavori, sarà trasferita nella nuova posizione, sempre lato monte verso sud mentre la fermata lato mare rimarrà vigente.

