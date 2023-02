Messina, fiaccolata per Lavinia Marano morta di parto nel 2016

Sabato 18 febbraio, alle 18.00, partirà da piazza Duomo la fiaccolata dedicata a Lavinia Marano morta a settembre del 2016, al Policlinico di Messina, dopo aver partorito. La fiaccolata nasce da una iniziativa degli amici e amiche di Lavinia, tra le quali Barbara Amante: «Abbiamo proposto la fiaccolata in ricordo di Lavinia Marano per due ragioni; la prima è ricordare una persona che ha rappresentato positivamente la città di Messina con il suo talento e il suo altruismo, e la seconda per mantenere accesa simbolicamente la luce della speranza in una giustizia che sia equa per tutti». La fiaccolata attraverserà corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro, per poi concludersi a piazza Cairoli.

A gennaio 2022 è stata emessa la sentenza di primo grado per i medici indagati: quattro condanne a un anno con pena sospesa e sei assoluzioni. Dal 2021 è nato il progetto L.A.V.I. per raccontare la storia di Lavinia Marano.

