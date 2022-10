Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2022: le prime foto e il programma di oggi

Vento favorevole in riva allo Stretto di Messina, è iniziato ieri, 21 ottobre 2022, il Festival degli aquiloni di Capo Peloro, giunto alla sua quarta edizione. Tra arte, musica, poesia, giochi, laboratori e, naturalmente, aquiloni, diamo uno sguardo ai momenti più belli della prima giornata e al programma della seconda. Un piccolo spoiler: alle 11.00, oggi, c’è la sfilata, poi la sala immersiva del Macho, giochi medievali e tanto tanto altro.

Vi è mai capitato di camminare e imbattervi in una poesia? È raro, ma in quel piccolo tesoro nascosto di Torre Faro può succedere. Può succedere anche di imbattersi in 80 poesie e brani in prosa selezionati accuratamente, che parlano di mare, di aquiloni, da Giovanni Pascoli, a Nadia Terranova, passando per Giuseppe Sanò. È quanto realizzato da Marta Cutugno e Daniele Mircuda che hanno creato una vera e propria “via della Poesia” da piazza Chiesa al Parco Horcynus Orca. A guidarci tra le poesie è stato il professor Giuseppe Rando.

Così è iniziato il Festival degli Aquiloni di Capo Peloro. Arrivati alla spiaggia del Lanternino, il PRO Market era aperto e pieno di gente, i bambini curiosavano nel Giardino di Eolo, mentre altri si cimentavano nel far volare i loro coloratissimi aquiloni a forma di farfalle, polpi blu, cavalli, personaggi dei cartoni animati. Più avanti, alla Punta, il campo dei “big”, dove per tutta la durata del festival sarà possibile ammirare, in volo, gli aquiloni dei professionisti.

Festival degli aquiloni di Capo Peloro: il programma di sabato 22 ottobre 2022

Il programma del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2022 prevede, fino alle 20.30:

dalle ore 10:00 alle ore 17:30 – Aquiloni in volo e Lab bimbi a piazza Lanternino;

dalle ore 10:00 alle ore 20:00 – PRO Market a piazza Lanternino;

alle ore 11:00 – corteo sfilata inaugurale a piazza dell’Angelo ;

; dalle ore 11:00 alle ore 18:30 – Museo “Macho” e sala immersive , Installazioni Vittoria Pomeriggi d’Arte presso l’atrio Macho e Attività dell’Istituto Caio Duilio alla Terrazza Parco Horcynus Orca;

, Installazioni Vittoria Pomeriggi d’Arte presso l’atrio Macho e Attività dell’Istituto Caio Duilio alla Terrazza Parco Horcynus Orca; alle ore 11:30 – Workshop dei Nodi alla Terrazza Horcynus Orca;

alle ore 12:00 – Workshop KANO’ Lab Bimbi a piazza Lanternino;

Pausa pranzo dalle ore 13:00 alle ore 14:30;

dalle ore 15:00 alle ore 18:30: Giochi medievali al Giardino delle Sabbie e area games al primo piano del Parco Horcynus Orca;

al Giardino delle Sabbie e area games al primo piano del Parco Horcynus Orca; alle ore 15:30: DJ Set Morgan a piazza Lanternino;

alle ore 16:30: I cantastorie dell’8, Bus storico slargo all’Horcynus Orca;

alle ore 17:30: I Monologhi di “ Vittoria Pomeriggio d’arte ” presso il Cortile “Macho”;

” presso il Cortile “Macho”; alle ore 17:30: Live Music “Dangerous Mood”.

Il Festival degli Aquiloni 2022 è un evento NO-PROFIT, organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Messina nell’ambito del progetto VisitMe, e con il patrocinio di Unpli e della VI Circoscrizione del Comune di Messina, in collaborazione con la Fondazione Horcynus Orca.

