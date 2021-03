Messina Family Card, tutto ciò che c’è da sapere per richiedere i buoni spesa

Da oggi – lunedì 29 marzo – e fino a giovedì 1 aprile, è attiva la piattaforma della Messina Family Card per presentare le istanze relative all’assegnazione di buoni spesa/voucher erogati dall’Amministrazione comunale a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di necessità.

I buoni rientrano nelle misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19, finanziate con il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS). Il modello di istanza con dichiarazione allegata dovrà pervenire on line al sito del Comune di Messina dedicato: sino alle ore 23.59 di giovedì 1 aprile 2021. I voucher verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Come vi abbiamo spiegato qui, i cittadini avranno la possibilità di acquistare beni di prima necessità, come:

prodotti alimentari;

prodotti farmaceutici;

prodotti per l’igiene.

In uno degli esercizi commerciali convenzionati (qui l’elenco completo).

I requisiti per accedere alla Messina Family Card

Per poter usufruire dei buoni spesa, è necessario:

avere un ISEE Ordinario in corso di validità o in alternativa ISEE corrente in corso di validità, non superiore a euro 9.360,00. non essere destinatari di altri sostegni pubblici (come il Reddito di Cittadinanza, per esempio). (in alternativa al punto 2) essere destinatario a valere su precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.) ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19.

Per chi ha bisogno di supporto

I cittadini – richiedenti la Messina Family Card – che necessitano di supporti informatici per accedere al sito e formalizzare le domande, potranno recarsi nelle sedi di Circoscrizione preferibilmente a quella di appartenenza e presso il Centro polifunzionale immigrati in via F. Bisazza n. 60 (con il supporto di mediatori linguistici).

I titolari del buono spesa, in caso di malattia, quarantena o decorso post ospedaliero, potranno delegare un familiare, in forma scritta, con documento del delegante e del delegato, da esibire al momento del ritiro.

Per i richiedenti privi di strumenti informatici per l’accesso al beneficio, ma che per impedimento fisico, non potranno recarsi in una sede di Circoscrizione, l’Azienda Speciale Messina Social City, metterà a disposizione personale di supporto direttamente al domicilio del richiedente, previo appuntamento ai seguenti numeri telefonici:

320 0459542;

388 1039638;

324 9076991

È possibile inoltre contattare telefonicamente o tramite whatsapp gli assistenti sociali e gli educatori

dalle 9:00 alle 13:00

ai seguenti numeri telefonici:

338 4712464,

338 4712280,

338 4712306,

338 4712278,

338 4712311,

338 4712342,

338 4712304,

338 4712330,

338 4712279,

338 4712399,

338 4712302,

338 4712275,

338 4712276,

338 4712288,

338 4712397,

338 4712467,

338 4712338,

338 4712346,

338 4712433,

338 4712340.

Infine, per eventuali informazioni rivolgersi al Front office del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, palazzo Satellite, Piazza Stazione, piano terra, nei giorni:

lunedì e mercoledì, dalle 09:00 alle 12:30

martedì e giovedì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30

o inviare mail all’indirizzo: assistenza.familycard@comune.messina.it

