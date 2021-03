Messina Family Card, approvato il nuovo avviso: domande dal 29 marzo

Riaprono i termini per presentare domanda per la Messina Family Card, i buoni spesa destinati alle famiglie della città dello Stretto in condizione di disagio economico a causa della crisi derivante dal coronavirus. A partire dal 29 marzo ci sarà tempo fino al 1° aprile per presentare la propria istanza. Riguardiamo come funziona, quali sono i requisiti e come richiederla.

Torna la Messina Family Card e ci saranno quattro giorni di tempo per presentare domanda. La somma stanziata per i voucher è pari a 2.000.000,00 euro, che verranno assegnati fino ad esaurimento. Con i buoni spesa del Comune è possibile acquistare beni di prima necessità, come farmaci, prodotti alimentari, prodotti per l’igiene della casa e della persona, cibo per animali, presso i negozi convenzionati, il cui elenco è disponibile qui.

Nuovo avviso della Messina Family Card: come funziona

Chi ne ha diritto: requisiti

Il buono spesa/voucher sarà corrisposto, ai nuclei familiari fino a esaurimento della somma stanziata pari a 2.000.000,00 euro che alla data di presentazione della domanda si trovano in stato di bisogno e che abbiano i seguenti requisiti:

a) avere un ISEE Ordinario in corso di validità o in alternativa ISEE corrente in corso di validità per come di seguito specificato (vedi paragrafo “Per l’accesso al beneficio”), non superiore ad € 9.360,00 , ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Decreto-legge del 28/1/2019, n. 4, Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;

Ordinario in corso di validità o in alternativa ISEE corrente in corso di validità per come di seguito specificato (vedi paragrafo “Per l’accesso al beneficio”), , ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Decreto-legge del 28/1/2019, n. 4, Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26; b) non essere destinatari di alcuna forma di sostegno pubblico , a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);

, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.); c) (ovvero) in alternativa al punto b), avere un ISEE ordinario in corso di validità o in alternativa ISEE corrente in corso di validità per come di seguito specificato, non superiore ad € 9.360,00 ed essere destinatari, nei 30 gg precedenti la pubblicazione del presente avviso, di forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominati (indicativamente Reddito di Cittadinanza, REI, NASPI, indennità di mobilità, CIG, REM, pensione, etc.) fatta eccezione per i trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti con disabilità: indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, disabilità gravissima.

Criteri di priorità

Visto che le risorse sono limitate, qualora non dovessero bastare a coprire le richieste di tutti, si procederà̀ a redigere una graduatoria, sulla scorta dei principi come di seguito specificati:

nel redigere la graduatoria sarà data priorità ai nuclei familiari privi di forme di sostegno pubblico , a qualsiasi titolo e comunque denominati;

, a qualsiasi titolo e comunque denominati; all’interno di ciascuna categoria (nuclei privi o meno di sostegno pubblico) la graduatoria sarà redatta secondo un criterio crescente di reddito , per come risultante dall’attestazione ISEE, compreso tra euro 0,00 ed 9.360,00 euro;

, per come risultante dall’attestazione ISEE, compreso tra euro 0,00 ed 9.360,00 euro; tra coloro privi di reddito sarà data priorità ai nuclei familiari con figli minori tenendo prioritariamente conto anche del relativo numero di figli minori;

tenendo prioritariamente conto anche del relativo numero di figli minori; tra i nuclei familiari destinatari di forme di sostegno pubblico (a qualsiasi titolo e comunque denominato) nei 30 gg precedenti la pubblicazione del presente avviso, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari riportati in tab. 1, potrà essere attribuita la differenza tra l’importo indicato dal presente Avviso in tab. 1 e l’ultimo importo percepito a valere sui precedenti benefici. Non verranno pertanto prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico (a qualsiasi titolo e comunque denominato) superano i valori unitari riportati in tab. 1.

A parità delle suddette condizioni si darà priorità alle domande in ordine di arrivo.

Cosa è possibile comprare con i buoni spesa

Con i buoni spesa della Messina Family Card è possibile comprare:

Prodotti farmaceutici, farmaci e parafarmaci di prima necessità;

Prodotti alimentari in genere e bevande analcoliche;

Prodotti per l’infanzia;

Prodotti alimentari e per l’igiene degli animali;

Prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale (ad esclusione dei prodotti di cosmesi).

Sono tassativamente esclusi dall’utilizzo dei buoni spesa, invece, i seguenti prodotti:

tabacchi;

alcolici;

giochi in denaro;

ricariche telefoniche.

A quanto ammontano i buoni spesa/voucher

I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di:

300,00 euro per un nucleo composto da una sola persona;

400,00 euro per un nucleo composto da due persone;

600,00 euro per un nucleo composto da tre persone;

700,00 euro per un nucleo composto da quattro persone;

800,00 euro per un nucleo composto da cinque o più persone

Come fare domanda

Di seguito le indicazioni del Comune su come presentare domanda per la Messina Family Card:

– l’istanza, redatta secondo il modello allegato al presente Avviso (qui), dovrà essere presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, residente nel Comune di Messina e/o da uno dei componenti il nucleo familiare; è ammessa la presentazione dell’istanza da parte di un solo componente dello stesso nucleo familiare;

è richiesto di specificare nell’istanza: la composizione del proprio nucleo familiare come risultante anagraficamente;

all’istanza dovrà essere allegato ISEE ORDINARIO in corso di validità o in alternativa ISEE corrente in corso di validità del nucleo familiare del richiedente. Il limite massimo dell’ISEE deve essere inferiore o uguale ad € 9.360,00. Si ricorda che è possibile richiedere l’ISEE corrente (che ha una validità di 6 mesi) quando si è verificata una delle seguenti situazioni: una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali indennitari, anche se esenti IRPEF); in alternativa una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%.



Scadenza

Il modello di istanza con allegata la dichiarazione deve pervenire on line al sito apposito del Comune di Messina (a questo link): a partire dalle 10.00 del 29 marzo 2021 e fino alle 23.59 dell’1 aprile 2021.

