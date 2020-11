Messina Family Card, online l’avviso per le adesioni dei commercianti

Sta per tornare la Messina Family Card e il Comune ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per raccogliere nuove adesioni da parte dei commercianti della città. Come nei mesi scorsi, raccolte le adesioni, sarà disponibile sul sito di Palazzo Zanca l’elenco aggiornato dei supermercati e delle farmacie (per fare due esempi) in cui sarà possibile utilizzare il buono spesa.

I commercianti di Messina titolari di attività di vendita al dettaglio di beni alimentari e di prima necessità che non siano già inseriti nell’elenco degli esercizi che accettano la Messina Family Card e vogliano entrare a farne parte avranno tempo fino alle 20.00 del 26 novembre 2020 per presentare domanda.

Posso candidarsi gli esercenti iscritti alla Camera di Commercio di Messina come:

supermercati;

ipermercati;

discount di alimentari;

mini mercati, botteghe ed altri esercizi non specializzati di alimentari;

prodotti surgelati.

Il Comune stilerà l’elenco degli operatori di Messina che accettano la Messina Family Card – che verrà rilanciata nei prossimi giorni in ragione dell’aggravamento dell’emergenza sanitaria coronavirus e delle relative conseguenze economiche – e sottoscriverà con ciascuno un’apposita convenzione che disciplina la fornitura di beni, l’accettazione dei buoni spesa, la rendicontazione ed il pagamento del valore dei buoni spesa.

L’elenco andrà ad aggiungersi a quello già esistente.

Messina Family Card: adesione da parte dei negozi

Pubblichiamo di seguito l’avviso di manifestazione di interesse indirizzato ai commercianti di Messina.





In caso di difficoltà a visualizzare il testo, è possibile scaricare l’avviso in PDF a questo link.

