Messina Family Card, oggi l’ultimo giorno per presentare la domanda

Scade oggi l’accesso alla piattaforma familycard.comune.messina.it. Dal 29 marzo al 1 aprile, infatti, il Comune ha attivato il sito che permette ai cittadini di presentare le istanze relative all’assegnazione di buoni spesa/voucher nell’ambito del programma Messina Family Card. La distribuzione dei buoni da parte dell’Amministrazione comunale è prevista per tutti i soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, per l’acquisto di beni di prima necessità come alimenti, prodotti farmaceutici e prodotti per l’igiene personale.

Il modello di istanza con allegata la dichiarazione va caricato online sul portale entro le ore 23.59 del 1 aprile 2021. Il Comune permetterà, laddove fosse necessario, di formalizzare le domande nelle sedi di Circoscrizione di appartenenza e di usufruire del supporto dei mediatori linguistici recandosi presso il Centro polifunzionale immigrati in via F. Bisazza n.60. Inoltre, per i richiedenti che per impedimento fisico non potranno raggiungere le sedi indicate è stato messo a disposizione un sostegno ad hoc: basterà concordare un appuntamento con il personale di supporto, il quale fornirà aiuto direttamente a domicilio. Per farlo bisogna contattare i numeri telefonici 3200459542, 3881039638 o 3249076991.

Per ulteriori informazioni sulla Messina Family Card è possibile contattare telefonicamente o tramite WhatsApp gli assistenti sociali e gli educatori dalle ore 9 alle ore 13, rivolgendosi a uno dei seguenti numeri:

3384712464;

3384712280;

3384712306;

3384712278;

3384712311;

3384712342;

3384712304;

3384712330;

3384712279;

3384712399;

3384712302;

3384712275;

3384712276;

3384712288;

3384712397;

3384712467;

3384712338;

3384712346;

3384712433;

3384712340.

Infine, resta attivo il Front office del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese a palazzo Satellite, Piazza Stazione, piano terra, nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 12.30, mentre nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30. L’indirizzo email da contattare è assistenza.familycard@comune.messina.it

