Messina Family Card. Dal 7 gennaio al via le domande: come richiederla

Da domani sarà di nuovo possibile presentare domanda per ricevere la Messina Family Card: i buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale) destanti ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza coronavirus. Dopo lo stop temporaneo alle domande per «verifiche tecnico-contabili», domani riapriranno i termini per la presentazione delle istanze. Chi non ha potuto presentare domanda, quindi, potrà farlo tra le 10.00 del 7 gennaio e le 12.00 del 12 gennaio.

I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di:

300 euro per un nucleo composto da una sola persona;

400 euro per un nucleo composto da due persone;

600 euro per un nucleo composto da tre persone;

700 euro per un nucleo composto da quattro persone;

800 euro per un nucleo composto da cinque o più persone.

Chi può richiedere la Messina Family Card

Il buono spesa/voucher sarà corrisposto per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad esaurimento del fondo, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno che in particolare:

non hanno percepito alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere nel mese di DICEMBRE 2020;

non risultano destinatari di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.) nel mese di DICEMBRE 2020;

nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati; in tal caso, allo stesso potrà essere attribuita la differenza tra l’importo massimo previsto dal presente Avviso e l’importo percepito a valere sui precedenti benefici nel mese di DICEMBRE 2020;

Come ottenere la Messina Family Card

Per accedere al beneficio della Messina Family Card occorre seguire le seguenti modalità.

L’istanza dovrà essere presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, residente nel Comune di Messina e/o da uno dei componenti il nucleo familiare.

Il modello di istanza con allegata la dichiarazione, disponibile in modalità editabile, deve pervenire on line al sito del Comune di Messina: familycard.comune.messina.it, a partire dalle ore 10.00 del giorno 07/01/2021 fino alle ore 20.00 del giorno 12.01.2021.

Coloro che avessero bisogno di supporti informatici per l’accesso al sito e per la formalizzazione della richiesta, potranno recarsi presso una sede di circoscrizione, preferibilmente quella di appartenenza. I titolari del buono spesa, in caso di malattia, quarantena o decorso post ospedaliero, potranno delegare un familiare, in forma scritta, con documento del delegante e del delegato, da esibire al momento del ritiro.

Per i richiedenti cittadini privi di strumenti informatici per l’accesso al beneficio di che trattasi, ma che per impedimento fisico, non potranno recarsi in una sede di Circoscrizione, l’Azienda Speciale Messina Social City, previo appuntamento al cell.320 0459542; 388 1039638, metterà a disposizione proprio personale di supporto, che si recherà direttamente al domicilio del richiedente.

Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false dichiarazioni, oltre che rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente avviso con obbligo di restituzione delle somme percepite.

