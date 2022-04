“Una vita da Carlotta”, la serie social dell’ex vicesindaco Previti per le elezioni

«Voglio svelarvi alcuni aspetti della mia vita che non sono noti». Esordisce così Carlotta Previti, ex vicesindaco del comune di Messina, in “Una vita da Carlotta”, la nuova mini serie social lanciata da Gianluca Rossellini, addetto stampa della candidata al Consiglio Comunale alle prossime elezioni amministrative ,con la lista “Basile sindaco”.

«Farvi conoscere meglio Carlotta Previti – prosegue la protagonista del progetto – nel privato e spiegare quali sono le esperienze, la formazione, i viaggi e i momenti che hanno cambiato la mia vita e mi hanno spinto a dedicarmi anima e corpo al rilancio della mia città. Vi mostrerò alcuni video che mi ritraggono con dei miei amici. Discuteremo del mio impegno civico, sociale, culturale ed economico per far rinascere Messina. Guardatelo e condividetelo, cerchiamo insieme di trovare progetti, idee e soluzioni per dare una linfa vitale alla rivoluzione che ho già iniziato per la città».

L’idea sarebbe quella di continuare con dieci appuntamenti organizzati in luoghi simbolo di Messina e del lavoro svolto da Previti durante il suo mandato a Palazzo Zanca. Il primo, organizzato nella Factory di Linda Schipani (amica di lunga data), vede l’ex Vicesindaco rispondere alla domanda: «Ma tu cos’hai fatto in questi tre anni e mezzo?».

La replica: «Ho portato un miliardo di euro in questa città in questi tre anni e mezzo. Cosa possiamo fare? Forestazione urbana, progetti verdi, transizione digitale, creeremo un centro di ricerca e di competenze per portare e far tornare i nostri giovani a Messina, per non farli scappare più».

Nelle prossime puntate, sempre della stessa durata, Carlotta Previti si recherà alla Zona Falcata e al Parco Aldo Moro. La mini serie “Una vita da Carlotta” è stata proposta per enfatizzare il legame dell’ex Vicesindaco con la città e per creare maggiore empatia con gli elettori.

Il primo episodio, disponibile sulla pagina Facebook ufficiale di Carlotta Previti, si può guardare qui:

