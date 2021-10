Messina. Ecco i nuovi orari di bus e Shuttle ATM in vigore dal 4 ottobre 2021

Dal 4 ottobre entreranno in vigore a Messina i nuovi orari di autobus e Shuttle ATM. L’obiettivo è garantire una maggiore ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, limitando i tempi di attesa alle fermate rispetto agli orari schedulati.

«Si tratta di un importante risultato – dichiara il Presidente di ATM S.p.A. Giuseppe Campagna. Abbiamo lavorato per garantire un livello di affidabilità del servizio più elevato anche in ragione del prossimo completamento del sistema di infomobilità che consentirà di conoscere gli orari di arrivo alle fermate in tempo reale grazie alla nuota app ATM MovUp ed alle paline informative interattive presenti nelle principali fermate cittadine in corso di installazione».

I nuovi orari ATM per Messina, così come l’ampliamento dell’offerta tariffaria recentemente varato, sono parte di un percorso orientato ad avvicinare sempre più l’offerta alle esigenze dei city user, rendendo la nostra città maggiormente vivibile ed in linea con i migliori standard del Trasporto Pubblico Locale.

«L’ulteriore step innovativo arriverà a breve – prosegue il Presidente Campagna – allorquando tutte le AVM, ovvero i dispositivi che consentono di avere la telemetria del mezzo ed in particolare posizione e velocità, saranno attive su tutti gli autobus. È ormai questione di qualche settimana, infatti stiamo completando l’installazione degli apparati di bordo. La nostra Centrale di Monitoraggio avrà le necessarie informazioni per ottimizzare il servizio in funzione della reale domanda ed offerta e soprattutto darà ai nostri Clienti certezza ed affidabilità sugli arrivi in fermata consentendo loro di programmare per tempo le varie attività giornaliere».

Le tabelle con i nuovi orari di bus e Shuttle di Messina sono consultabili sul sito www.atmmessinaspa.it e sulla nuova applicazione ATM MovUp. Iscrivendosi al canale Telegram atmmessina, un servizio apprezzato ed in costante crescita, è possibile avere in tempo reale gli aggiornamenti su eventuali variazioni del servizio.

Arriva il biglietto settimanale

Insieme ai nuovi orari di autobus e Shuttle, è già operativo anche nuovo piano tariffario di ATM S.p.A.. «Grazie ai nuovi biglietti e abbonamenti previsti si ha la possibilità di risparmiare quasi il 30% rispetto alle tariffe attuali, facilitando gli utenti nelle loro attività quotidiane» dichiara il presidente della società Giuseppe Campagna.

Sono in vendita il nuovo biglietto settimanale, che ha una durata di sette giorni al prezzo di 20 euro, e il biglietto “72 ore”, pensato per il weekend ma utilizzabile in qualsiasi giorno della settimana, è acquistabile a 10 euro.

Per consentire agli utenti di utilizzare al meglio in sistema “a pettine”, nato per la particolare conformazione del territorio messinese, il biglietto “2 corse” è stato riadattato in modo da permettere due obliterazioni in giornata da 100 minuti ciascuna, consentendo agli utenti di prendere più mezzi con un unico biglietto, sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno.

I nuovi prezzi dei parcheggi a Messina

I parcheggi “Fosso” in via La Farina e “Torri Morandi”, quest’ultimo solo per il periodo di apertura stagionale, vengono equiparati al parcheggio su strada nella ZTL, con tariffa oraria di un euro e i tagliandi mattina/pomeriggio e giornata intera rispettivamente al prezzo di tre e cinque euro. È stata inoltre dimezzata la tariffa oraria per i parcheggi di interscambio “Gazzi” e “Annunziata” che è passata da un euro a 0,50 cent.

Il parcheggio “Zaera” e il parcheggio “Cavallotti” possiedono la stessa tariffazione oraria di un euro e possono essere utilizzati anche con nuove tipologie di abbonamento:

mezza giornata (ore 7-15 / 13-21) al prezzo di 5 euro,

l’intera giornata (H24) a nove euro,

tre giorni (H24) a 25 euro

settimanale (H24) a 55 euro.

Sono inoltre disponibili per i parcheggi “Cavallotti” e “Zaera” anche abbonamenti mensili per mattina (ore 7-15), pomeriggio (ore 13-21) e notturni (ore 20-8) al prezzo di 50 euro e due diverse tipologie di abbonamento annuale 7:00 – 21:00 e h 24, rispettivamente al prezzo di 700 e 1000 euro.

