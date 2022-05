Messina. È morta Mimma Barbaro, storica attivista dell’OR.S.A.

È morta questa notte Mimma Barbaro, dipendente di ATM Spa e attivista dell’OR.S.A., sempre in prima linea nella lotta sindacale. A comunicarlo, inviando la propria vicinanza alla famiglia, l’Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base, attraverso una nota del segretario Generale Mariano Massaro.

«Stanotte – ha scritto in una nota – è venuta a mancare ai suoi affetti la storica attivista dell’OR.S.A. Domenica Barbaro. Dipendente di ATM S.p.A., autista della prima ora poi trasferita nell’area verifica per le problematiche di salute che l’hanno afflitta per anni fino a giungere al triste epilogo. Mimma era conosciuta in città per le sue battaglie a sostegno dei colleghi, i suoi interventi in prima linea nella lotta sindacale sono rimasti negli annali e serviranno da esempio per chi resta. L’OR.S.A. perde una militante di riconosciute capacità, arricchite di una rara carica di umanità. Ci lascia il ricordo del suo sorriso che trasferiva serenità anche nei momenti peggiori. I colleghi dell’OR.S.A. si uniscono al dolore della famiglia e faranno tesoro dell’esempio che lascia in eredità una bella persona che con la sua presenza ha arricchito e onorato il Sindacato. Riposa in pace Mimma e continua a sorriderci».

