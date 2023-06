Messina, divieto di circolazione di carrozze trainate da cavalli: l’ordinanza

Il sindaco di Messina, Federico Basile ha firmato, lo scorso 16 giugno, l’ordinanza di divieto di circolazione, in presenza di ondate di calore particolarmente intense, di veicoli e vetture pubbliche trainate da cavalli.

«Per i mesi estivi – ha detto l’Assessore con delega al Benessere degli Animali, Massimiliano Minutoli –, nel periodo dall’1 luglio al 30 settembre, le citate attività saranno consentite solo a decorrere dalle 18.00 a patto che le condizioni climatiche lo consentano e che la temperatura registrata sia sotto ai 33° C e che nel periodo di blocco della circolazione agli equidi utilizzati per i fini di cui in oggetto, sia garantita idonea movimentazione e cura al fine del benessere fisiologico degli animali medesimi secondo le indicazioni impartite dalla commissione medico veterinaria dell’ASP competente per territorio».

L’attività degli equidi è inoltre vietata dal 1 giugno al 15 settembre dalle 13.30 alle 15.30, così come disciplinato nel “Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini”. Per le violazioni alle disposizioni previste nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato si applicheranno le sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e le misure repressive di cui all’art. 7 del vigente regolamento per la disciplina degli autoservizi non di linea.

Sul sito della Protezione Civile è possibile verificare i livelli di caldo.

