Messina, divieti di sosta per un mese lungo le fermate dei bus: le strade interessate

Da ieri, martedì 26 aprile, e fino a venerdì 24 giugno 2022 il Comune di Messina ha istituito divieti di sosta, con rimozione coatta, in tutta la città; in corrispondenza, per l’esattezza, di tutte le fermate dei bus delle linee ATM. Le limitazioni viarie saranno attive nella fascia oraria che va dalle 07.00 alle 19.00, per singoli tratti di intervento giornaliero, della lunghezza di 40 metri.

Disposti ulteriori provvedimenti viari per lavori di ripristino della pavimentazione stradale. Andiamo quindi nello specifico e vediamo quali sono le strade di Messina interessate dai divieti di sosta nella settimana che dal 26 aprile al 3 maggio. Fino a martedì 3 maggio, inoltre, il Servizio di Mobilità Urbana del Comune di Messina ha disposto, nella fascia oraria che va dalle 07:30 alle 17:30, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, di transito per semicarreggiata, consentendo il regolare transito veicolare nella semicarreggiata che di volta in volta non sarà interessata dagli interventi, e il limite massimo di velocità 20 km/h in via Boner e nelle strade adiacenti a piazza Vittoria.

Limitazioni viarie a Messina e divieti di sosta fino al 4 maggio anche per gli interventi di scerbatura: a questo link le date e le zone interessate.

