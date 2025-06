Messina. Delvento presenta il suo brano “Graffiti Tramonto”: una storia d’amore siciliana

Presentato questa mattina a Palazzo Zanca il brano “Graffiti Tramonto” dell’artista messinese Delvento. Graffiti Tramonto è prodotto da Art Show con il supporto del Comune di Messina. Si tratta di un affresco nostalgico della spensieratezza tipica dell’estate siciliana.

Il videoclip è stato interamente girato a Messina, ideato da Delvento e Danilo Currò aka Clic. Vuole essere un omaggio alle bellezze naturalistiche e gastronomiche della città dello Stretto. L’artista l’ha definito una “storia d’amore siciliana” che si sviluppa in un’esplosione di colore e vitalità. Non mancano balli in riva al mare, cassate messinesi, granite fragola e panna, brioche con tuppo e le iconiche barchette di Ganzirri.

Talenti motivo di orgoglio

L’assessore Massimo Finocchiaro ha commentato positivamente la carriera dell’artista messinese: «dove ci sono talenti ed eccellenze, l’Amministrazione c’è. Conosco Jacopo, conosciuto come Delvento, da quando era bambino e vedere sviluppare il suo talento, per me, è motivo di orgoglio. Oggi presenta il suo nuovo brano che incarna tutta la freschezza dell’estate. Come Amministrazione, non potevamo che essere felici della scelta di girare il suo videoclip qui a Messina».

A tal proposito, l’assessore ha ricordato che questa è un’occasione per Messina di esprimere le proprie bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche, rientrando in quella che è la mission del brand Messina. «Presentare “Graffiti Tramonto” di Delvento qui a Messina è edificante e l’Amministrazione non poteva che cogliere questa opportunità» – ha commentato.

“Graffiti Tramonto”: Delvento e l’amore per Messina

Carmelo Jacopo Genovese, conosciuto come Delvento, ha spiegato cosa ha significato per lui girare il videoclip di Graffiti Tramonto nella sua Messina. «Per me, il video di Graffiti Tramonto rappresenta metaforicamente il mio percorso che si sviluppa fuori dal confine di Messina. Anche se non vivo qui, la voglia di tornare a casa è sempre presente. Messina è una città piena di artisti che meritano di essere promossi. Non è scontato che il Comune di Messina abbia supportato il mio progetto perchè è un progetto emergente, che sta ancora crescendo. Non posso che ringraziare l’Amministrazione per aver trovato del tempo per questo» – ha affermato.

Delvento ha inoltre sottolineato che si è impegnato con i propri mezzi per esaltare tutte le bellezze di Messina e soprattutto lo stile siciliano: «lo stile siciliano è inconfondibile e invidiato in tutto il mondo. Noi siciliani sappiamo rendere la nostra vita un trionfo».

Circa il videoclip di Graffiti Tramonto, Delvento ha dichiarato: «Il videoclip di Graffiti Tramonto è un tuffo a pesce nella nostalgica spensieratezza tipica dell’estate siciliana. La trama si sviluppa intorno a un gruppo di amici che si godono una giornata insieme come solo in Sicilia può accadere; tra colazioni barocche, girasoli di corpi che fanno la fiesta, cassate messinesi, balli in riva allo Stretto, granite fragola e panna, brioches con tuppo e barchette da pesca nel Lago Grande di Ganzirri, i ragazzi ballano, si divertono e si innamorano nel nome di un’altra indimenticabile e calda estate».

Graffiti Tramonto è disponibile su Youtube e Spotify già da oggi, da domani lo sarà anche su Vevo. Il videoclip di Graffiti Tramonto uscirà oggi pomeriggio alle 14:30 sul canale Yutube dell’artista.

