Messina, degrado e sporcizia. La denuncia di Scivolone: «Mancata scerbatura e inciviltà»

Strade sporche e degrado: succede in diverse zone di Messina (come spesso capita di documentare), e adesso anche nelle vie Bonsignore e Bonino, a Gazzi. A denunciare le condizioni del quartiere della zona sud è il consigliere della II Municipalità di Messina, Paolo Scivolone che scrive una nota indirizzata a Messinaservizi Bene Comune e l’ormai uscente assessore ai Rifiuti e all’Ambiente, Dafne Musolino.

«Le attuali condizioni di degrado in via Bonsignore e via Bonino a Gazzi, – scrive il consigliere Paolo Scivolone – sono dovute alla mancanza periodica di interventi di scerbatura e spazzamento, ma anche dall’incilviltà delle persone che hanno abbandonato i rifiuti a bordo strada e sui marciapiedi. Tutto questo comporta disagio e malessere per tutti coloro che devono convivere con l’inutilizzo del marciapiede, degli attraversamenti pedonali». Il consigliere della II Municipalità ha richiesto un intervento immediato di bonifica e ripristino del decoro urbano.

