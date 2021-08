Messina. De Luca incontra i dirigenti delle scuole superiori: approvato il regolamento di spesa

Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha incontrato i dirigenti scolastici delle scuole superiori della Città Metropolitana di Messina. Nel corso delle due riunioni, separate nel rispetto delle norme anti-assembramento, il Primo Cittadino ha annunciato l’approvazione del Regolamento per la ripartizione delle spese, per il quale sono state accolte tutte le osservazioni dei Dirigenti scolastici. Questi ultimi hanno poi segnalato le criticità dei loro istituti e si è fatto il punto della situazione sui lavori di manutenzione programmati dalla Città Metropolitana.

Per l’annoso problema della carenza di aule nelle scuole di Messina, la situazione sembrerebbe essere stata tamponata, con l’adeguamento degli edifici e, laddove possibile, facendo ricorso all’affitto di immobili (ma in misura limitata, per carenza di risorse economiche).

È stato confermato il servizio di trasporto degli alunni disabili e per l’assistenza igienico-sanitaria delle scuole superiori di Messina, per i quali si terranno regolarmente le gare di appalto. La prossima riunione di aggiornamento è prevista a fine settembre.

Un mese fa a Palazzo Zanca si è intanto tenuta una riunione operativa nella quale l’assessore Salvatore Mondello ha comunicato il nuovo sistema di gestione degli interventi, mentre la Regione Siciliana ha annunciato lo stanziamento di 11 milioni di euro per l’edilizia scolastica destinati alla provincia di Messina.

(5)