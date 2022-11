Messina, danneggiato pannello informativo elettronico di ATM in via La Farina

Ieri sera l’amara sorpresa per un cittadino messinese: uno dei pannelli informativi posizionati alle fermate dei bus di ATM è stato danneggiato. Si tratta di quello posto in via La Farina, più o meno all’incrocio con la via Tommaso Cannizzaro, il cui vetro sembra essere stato vandalizzato.

Circa un anno fa, l’Azienda Trasporti di Messina ha montato alle principali fermate dei bus dei nuovi pannelli informativi, elettronici, che forniscono in tempo reale gli orari dei mezzi dell’ATM, linea per linea. Le paline sono state finanziate con risorse provenienti dal PON Metro e dal bilancio comunale e sono alimentati ad energia solare. E sempre circa un anno fa, per mostrarveli, avevamo fotografato la palina posizionata in via La Farina, a pochi metri dall’incrocio con la via Tommaso Cannizzaro. Ed è proprio quello il pannello danneggiato, col vetro completamente scheggiato, come se fosse stato colpito deliberatamente.

Dall’ATM fanno sapere che si sta provvedendo alla sostituzione della palina danneggiata. «Ci dispiace per questo danneggiamento di uno strumento molto utile e gradito alla cittadinanza – commentano dall’Azienda –, chi compie questi atti non fa che danneggiare tutti i viaggiatori e anche se stesso, privandosi di un servizio di informazione».

(Foto © Daniele Mircuda)

