Messina, dall’11 giugno arriva “Villa Dante In Sport”

Si chiama “Villa Dante In Sport” ed è il nuovo progetto del Comune di Messina e della Messina Social City, realizzato in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico e l’Università di Messina.

L’iniziativa, che verrà presentata domani, martedì 8 giugno, alla presenza tra gli altri del sindaco Cateno De Luca, partirà venerdì 11 giugno e si concluderà martedì 15.

A Messina al via “Villa Dante In Sport”

In attesa della rassegna di spettacoli che inizieranno il prossimo 24 luglio, a Villa Dante si fa un po’ di sano sport con “Villa Dante In Sport”. Obiettivo principale del progetto è l’inclusione. «L’iniziativa – si legge nella nota del Comune – rivolta alle persone con disabilità e ai ragazzi che si trovano in situazioni di disagio, è finalizzata a favorire l’inclusione sociale e dare l’opportunità ai partecipanti di cimentarsi in diverse discipline sportive, seguiti da tecnici specializzati messi a disposizione dal CIP, dalle Federazioni paralimpiche e dalle Associazioni sportive del territorio».

Saranno quattro le giornate dedicate interamente allo sport all’interno di Villa Dante, nei seguenti giorni:

11 giugno: dalle 15:00 alle 19:00;

12 giugno: dalle 09:00 alle 13:00;

14 giugno: dalle 15:00 alle 19:00;

15 giugno: dalle 15:00 alle 19:00;

Saranno, invece, 17 le discipline sportive che si potranno praticare durante “Villa Dante In Sport”:

atletica leggera;

calcio a 5;

pallavolo;

pallacanestro;

sitting volley;

tiro con l’arco;

pallamano;

tennistavolo;

nuoto;

cinofilia;

vela;

windsurf;

pugilato;

kick boxing;

muai thai;

judo;

tiro a volo.

(39)