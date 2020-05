Messina. Dal 18 maggio raccolta differenziata in 4 nuove zone: come funziona

Lunedì 18 maggio la raccolta differenziata porta a porta arriverà in quattro nuove microzone dell’area Sud di Messina. Ma quale sarà il calendario da seguire? Il martedì si raccoglie il vetro o la carta? Dove prendere i kit? MessinaServizi Bene Comune risponde con qualche giorno d’anticipo a queste domande per consentire ai residenti di non farsi trovare impreparati.

Era stato annunciato nei giorni scorsi, dopo lo “stop” di questi due mesi, la raccolta differenziata raggiunge nuove zone della città dello Stretto. Da lunedì 18 maggio sarà il turno degli abitanti di quattro microzone dell’Area Sud di mettere in funzione i kit per il porta a porta.

Quattro nuove zone di Messina coperte dal porta a porta

microzona 1 – Villaggio Cep e Villaggio Unrra;

– Villaggio Cep e Villaggio Unrra; microzona 2 – S.S. 114 (da ponte S. Filippo a Largo La Rosa e Via M. Polo (da Largo La Rosa a S. Filippo );

– S.S. 114 (da ponte S. Filippo a Largo La Rosa e Via M. Polo (da Largo La Rosa a S. Filippo ); microzona 3 – Via del Carmine, Complesso Peloritano, Comp.sso Russotti – Q.to Nasisi (Via Staggno – Via Marchetta – Vico Vetro);

– Via del Carmine, Complesso Peloritano, Comp.sso Russotti – Q.to Nasisi (Via Staggno – Via Marchetta – Vico Vetro); microzona 4 – Minissale, Stella Maris.

A partire dal 25 maggio si procederà alla rimozione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati presenti a filo strada nelle suindicate microzone.

Quale calendario seguire?

I residenti delle zone interessate dovranno seguire il calendario dell’Area Sud. Domenica sera, tra le 21.00 e le 5.00, dovranno esporre il contenitore dell’umido. La carta e il vetro si conferiscono a settimane alterne: lunedì 18 maggio si dovrà esporre il mastello blu della carta, che verrà ritirata dagli operatori martedì mattina.

Dove ritirare i kit per la raccolta differenziata

Chi tra i residenti delle quattro microzone coinvolte nell’avvio della raccolta differenziata a partire da lunedì 18 maggio non avesse ancora ricevuto il kit per il porta a porta può ritirarlo all’ex Decon e all’isola ecologica di Pistunina.

Come si fa la raccolta differenziata?

Chi avesse dei dubbi su come fare correttamente la raccolta differenziata, può consultare questa guida. In alternativa, MessinaServizi Bene Comune ha messo a disposizione un portale dedicato al porta a porta dove consultare guide, calendari, eventuali news e le FAQ (le risposte alle domande più frequenti).

Le sanzioni

Per conferimento errato di materiali rispetto al calendario nei carrellati o mastelli tutto il condominio o, nel caso di casa singola i residenti dell’unità abitativa, verranno multati. Sanzione è prevista per chi conferisce fuori orario, poiché rammentiamo che è possibile esporre i rifiuti per la differenziata solo dalle 21 alle 5 del mattino.

