Messina. Da lunedì 27 interdetto traffico veicolare sul viale San Martino per interventi di scerbatura

Da lunedì 27 luglio e fino al 7 agosto verrà interdetto al transito veicolare il viale San Martino tra piazza Cairoli e viale Europa. I lavori riguarderanno la scerbatura dello spartitraffico della linea tranviaria. Continuano gli interventi di riqualificazione del verde pubblico, tra potature di alberi e pulizia di alcune zone della città.

Il transito sarà interdetto:

dalle 06 alle 17.30

nelle due carreggiate lato mare e monte del viale, tra piazza Cairoli e viale Europa, per singoli tratti di intervento non superiori a 50 metri, in adiacenza allo spartitraffico che separa la linea tranviaria dalle carreggiate stradali, per una larghezza di circa un metro.