Messina. Dal 24 luglio divieto di sosta sul viale Giostra per interventi di potatura

Da venerdì 24 luglio e fino a martedì 4 agosto sarà vietata la sosta per interventi di potatura e messa in sicurezza degli alberi sul viale Giostra. Il divieto – in vigore dalle 06.00 alle 17.30 – interesserà entrambi i lati della strada complanare lato nord di viale Giostra, nel tratto compreso tra le vie Ogliastri e Salita Tremonti.

Prosegue l’attività di riqualificazione del verde pubblico con gli interventi di potatura e messa in sicurezza delle alberature cittadine secondo il cronoprogramma predisposto dall’Assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli.

Riqualificazione del verde pubblico – orari degli interventi di potatura

Per gli interventi di potatura e la messa in sicurezza degli alberi, sarà vietata la sosta dal 24 luglio al 4 agosto tra le vie Ogliastri e Salita Tremonti, a esclusione delle fasce orarie:

dalle 7.15 alle 8.45

dalle 13.00 alle 14.15

delle giornate in cui sono previste manifestazioni religiose, civili e sportive.

