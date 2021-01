Messina, da lunedì 11 gennaio via i cassonetti dalla “zona blu” del centro città

Da lunedì 11 gennaio 2021 verranno rimossi i cassonetti filo strada dalla “zona blu” del centro di Messina, già raggiunta dalla raccolta differenziata porta a porta. A comunicarlo è MessinaServizi Bene Comune, che ricorda a chi abita nella zona e non ha ancora ricevuto il kit come e dove ritirarlo.

Dopo aver completato le Aree Sud e Nord, la raccolta differenziata raggiunge il centro città dove, dal prossimo lunedì, è prevista la rimozione dei cassonetti posizionati nelle zone servite dal porta a porta. A tal proposito, MessinaServizi ricorda agli utenti che hanno a disposizione i carrellati, sacchetti o mastelli portati dall’Azienda, che devono esporre i rifiuti previsti da calendario dalle 20.00 alle 22.00.

Il calendario della raccolta differenziata a Messina

Nei giorni 5 e 6 gennaio 2021, rispettivamente prefestivo e festivo, la raccolta porta a porta proseguirà regolarmente, come indicato qui.

Di seguito, i calendari della raccolta differenziata dell’Area Centro, Nord e Sud:

Che faccio se non ho il kit per la raccolta differenziata?

Chi non ha ancora ricevuto il kit familiare per le utenze fino a 8 unità abitative, specificano da MessinaServizi Bene Comune, potrà continuare a ritirarlo presso l’autocentro di via Salandra dalle ore 13.00 alle ore 15.00 fino a sabato prossimo.

Gli amministratori dei condomini con più di 8 utenze possono, previo appuntamento telefonico al numero 333 615 4097, prenotare l’eventuale consegna del kit condominiale.

