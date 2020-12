Messina, la raccolta differenziata arriva in centro città: la mappa delle vie interessate

Al via da domenica 20 dicembre 2020 la raccolta differenziata porta a porta in centro a Messina. Da domani, inoltre, tutti i giorni dal lunedì al sabato, chi non ha ancora i mastelli, potrà ritirare il kit per il conferimento dei rifiuti presso l’autocentro di via Salandra.

Dopo mesi di attesa il servizio di raccolta differenziata porta a porta arriva anche in centro città e coinvolgerà quella che MessinaServizi Bene Comune ha identificato come “zona blu”, che va dal Viale Giostra basso a Piazza Antonello e comprende tutte le vie interne.

Le regole per i condomini di Messina che non hanno spazi esterni per i bidoni

Le utenze domestiche che fanno parte di condomini di Messina che non dispongono di uno spazio adeguato per posizionare i contenitori per la raccolta differenziata dovranno seguire le regole disposte dall’ordinanza 374 del 12 dicembre 2020:

per il servizio di raccolta della frazione secca dei rifiuti (carta, vetro, plastica e metallo, indifferenziato), verranno utilizzati dei sacchi colorati (del colore corrispondente alla relativa frazione secca di rifiuto gialla per plastica e metallo, verde per il vetro, azzurro per la carta, grigio per l’indifferenziato) e per il servizio di raccolta della frazione umida verrà utilizzato il relativo contenitore condominiale (carrellato) che la Messina Servizi Bene Comune Spa provvederà a consegnare ad ogni utenza di ogni Condominio interessato dalla presente Ordinanza a far data da lunedì 14 dicembre 2020;

(carta, vetro, plastica e metallo, indifferenziato), verranno utilizzati dei sacchi colorati (del colore corrispondente alla relativa frazione secca di rifiuto gialla per plastica e metallo, verde per il vetro, azzurro per la carta, grigio per l’indifferenziato) e per il servizio di raccolta della verrà utilizzato il relativo contenitore condominiale (carrellato) che la Messina Servizi Bene Comune Spa provvederà a consegnare ad ogni utenza di ogni Condominio interessato dalla presente Ordinanza a far data da lunedì 14 dicembre 2020; A far data dal 20 dicembre 2020 le utenze condominiali individuate come indicato in premessa, utilizzeranno i sacchi forniti dalla Messina Servizi Bene Comune Spa per il conferimento della frazione secca dei rifiuti differenziati (carta, plastica, metallo, vetro, indifferenziato) secondo il calendario del servizio pubblicato e comunicato dal Gestore del servizio, collocando il relativo sacco con i rifiuti secchi differenziati sul suolo pubblico , nel punto immediatamente adiacente al portone di ingresso del Condominio dalle ore 20,00 fino alle ore 22,00;

le utenze condominiali individuate come indicato in premessa, utilizzeranno i per il conferimento della frazione secca dei rifiuti differenziati (carta, plastica, metallo, vetro, indifferenziato) secondo il del servizio pubblicato e comunicato dal Gestore del servizio, collocando il relativo sacco con i rifiuti secchi differenziati sul , nel punto immediatamente adiacente al portone di ingresso del Condominio dalle ore 20,00 fino alle ore 22,00; A far data dal 20 dicembre 2020 le medesime utenze condominiali, individuate come indicato in premessa, utilizzeranno per il conferimento della frazione umida del rifiuto (umido) il carrellato consegnato dal Gestore in comodato d’uso, che dovrà essere posizionato dal Condominio sul suolo pubblico, nel punto immediatamente adiacente al portone di ingresso del Condominio e che dovrà essere rientrato a cura dello stesso Condominio successivamente allo svuotamento da parte del Gestore. Il conferimento della frazione umida del rifiuto dovrà rispettare il calendario del servizio pubblicato e comunicato dal Gestore del servizio e dovrà avvenire tra le ore 20.00 e le ore 22.00.

Cosa faccio se non ho il kit per la raccolta differenziata?

Da domani, mercoledì 15 dicembre 2020, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 13.00 alle 15.00 presso l’autocentro di Via Salandra le utenze singole e quelle in condomini con meno di 9 utenti potranno ritirare i mastelli. Gli utenti dovranno portare la carta di identità e il codice fiscale.

Maggiori informazioni a questo link.

(259)