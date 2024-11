Messina: da Basilicò il mondo della pizza incontra l’alta cucina di Giuseppe Geraci

L’incontro tra due amici che insieme danno vita a veri capolavori del gusto. Questo è stato “One More Pizza”, l’evento organizzato presso la Pizzeria Basilicò di Messina e dedicato agli amanti della buona pizza e dell’alta cucina. In un’atmosfera vivace e accogliente, il pizzaiolo Andrea Pellegrino ha invitato lo chef Giuseppe Geraci, del ristorante Modì di Torregrotta, per una serata all’insegna della creatività e dell’innovazione culinaria.

«Tra me e Andrea è nato un vero rapporto di amicizia – ha raccontato Chef Geraci ad inizio serata. Da tempo aveva condiviso con me la voglia di organizzare un evento insieme e ho accettato con vero piacere il suo invito».

“One More Pizza” ha visto i due talentuosi professionisti alle prese con la preparazione di pizze gourmet, capaci di stupire i palati di tutti coloro che hanno deciso di prendere parte a questo gustoso appuntamento. La sinergia tra Andrea e Giuseppe ha dato vita a una serie di combinazioni audaci e originali, mescolando sapori e ingredienti locali di alta qualità. Ogni pizza presentata è stata la preziosa tappa di un viaggio alla scoperta di nuovi accostamenti, rivelando la versatilità di un piatto tipicamente italiano, la pizza, reinterpretato con pura maestria.

Le proposte food della serata sono state accompagnate agli ottimi vini Bonavita, offrendo un’esperienza gastronomica completa.

One More Pizza – Il Menù

Bacio di dama salato con nocciola, cioccolato e fegato di vitello (chef Geraci)

Pan brioche composta di San Marzano, mousse di bufala e perlage di basilico – Barovier Trento DOC Brut Millesimato

Margherita con bufala (Andrea Pellegrino) – Rosato Bonavita

Una lumaca nell’orto con lumache, cicoria, cime di rapa, spinaci e funghi (chef Geraci) – Rosato Bonavita

Rucola Mon Amour (Andrea Pellegrino) – Nocera Bonavita

Spalla agnello, patata, zucca e yogurt (Chef Geraci) – Faro Bonavita 2021

Panettone artigianale

Dopo il successo della prima edizione, che aveva visto lo scorso anno la presenza degli chef Paolo Romeo e Carlotta Andreacchio, anche questo appuntamento alla pizzeria Basilicò ha registrato il sold out. Il merito è dei due protagonisti: eccellenze del mondo food messinese. Con Andrea Pellegrino, la pizzeria Basilicò ha ottenuto gli ambiziosi Due Spicchi del Gambero Rosso mentre Giuseppe Geraci ha da poco conquistato il quarto posto nazionale nella classifica 50 Top Italy 2025 dei migliori ristoranti d’Italia sotto i 100 euro.

Il mondo del food continua a sorprendere e a evolversi, e serate come questa sono la testimonianza che la qualità e la creatività possono sempre trovare spazio, anche nella tradizione.

