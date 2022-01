Messina, C&T e Comet si aggiudicano le gare per il traghettamento sullo Stretto

Si sono concluse le due gare per l’affidamento in concessione degli approdi della Rada San Francesco. Ad aggiudicarseli, Caronte & Tourist e Comet Srl. L’affidamento è su base triennale e riguarda il servizio di traghettamento sullo Stretto di Messina, nonché la manutenzione, l’esercizio in sicurezza e custodia degli approdi.

Nello specifico, Comet Srl si è aggiudicata il Terminal 1 come prima classificata, con un rialzo del 20% sull’importo a base d’asta, corrispondente ad un canone triennale complessivo di 432mila euro; Caronte & Tourist, invece, si è aggiudicata il Terminal 2 con un rialzo del 200% sull’importo a base d’asta, corrispondente ad un canone triennale complessivo di 720mila euro.

I due bandi prevedono «l’affidamento triennale in concessione […], di beni demaniali e di specchi acquei antistanti zona di mare in località rada S. Francesco del Porto di Messina, al fine di condurvi la gestione commerciale di pubblico esercizio di approdi e aree pertinenziali a servizio di tutti i vettori marittimi interessati ad operare il cabotaggio marittimo nazionale tra le sponde dello Stretto di Messina di mezzi gommati e passeggeri, nonché la manutenzione, l’esercizio in sicurezza e custodia di essi».

Caronte & Tourist aveva partecipato a entrambi i bandi, classificandosi prima e, per le regole stabilite al momento della pubblicazione del bando, ha dovuto rinunciare a uno dei due terminal (il terminal 1, comprensivo di approdi attualmente inutilizzati), che è quindi andato alla seconda classificata, la Comet Srl.

(5)