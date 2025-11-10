Messina. Controlli con autovelox e dispositivo scout fino al 16 novembre 2025

La Polizia Municipale annuncia una nuova settimana di controlli con autovelox e dispositivo scout sulle strade di Messina da lunedì 10 novembre sino a domenica 16. Nell’ottica delle prevenzioni di sinistri stradali prosegue il servizio di controllo della velocità con Autovelox, lungo gli assi viari cittadini più interessati al traffico. Si provvederà inoltre al rilevamento delle infrazioni del Codice della Strada in materia di divieti di sosta con il dispositivo “Scout”.
Controlli autovelox e scout Messina: le strade interessate
I controlli con autovelox, dal 10 novembre al 16, interesseranno le seguenti aree di Messina:
- S.S. 114, Giampilieri Marina, dal km 15,000 al km 15,700;
- S.S. 114, Galati, dal km 9,100 al km 10,000;
- S.S. 114, Briga Marina, dal km 13,100 al km 13,700;
- S.S. 114, Pistunina, dal km 5,200 al km 5,800;
- S.S. 113, S. Saba, dal km 26,000 al km 26,600;
- S.S. 113, Spartà, dal km 21,400 al km 22,400;
- S.S. 113, Mortelle, dal km 11,700 al km 12,200;
- Via Circuito Torre Faro;
- Via Consolare Pompea, dal km 7,500 al km 8,000;
- Viale Giostra, tra via S. Jachiddu e l’Istituto scolastico “Maiorana”.
Il sistema scout monitorerà invece:
- Corso Cavour;
- Piazza Duomo (Isola Pedonale);
- Corso Garibaldi;
- Via Cesare Battisti;
- Viale Boccetta;
- Via Consolato del Mare;
- Via Argentieri;
- Via XXIV Maggio.
Il Comando della Polizia municipale raccomanda agli automobilisti il rispetto dei limiti di velocità su tutte le strade, ricordando che l’eccesso di velocità è tra le cause che incidono maggiormente sulla gravità dei sinistri stradali. Si invita, inoltre, all’osservanza delle norme sul divieto di sosta, con particolare attenzione ai casi di sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, lungo le pista ciclabili, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, ecc…
