Messina. Contributo libri per l’anno scolastico 2025/2026: come fare domanda

Il Comune di Messina informa che, in attuazione della Circolare n. 15 del 29 agosto 2025 dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha avviato le procedure per la concessione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Il contributo è previsto dall’art. 27 della L. 448/1998.

Possono accedere al beneficio gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a € 10.632,94.

Contributo libri Messina: come richiederlo

La domanda per richiedere il contributo libri Messina ha necessità di essere compilata sull’apposito modello. Quest’ultimo ha l’obbligo di essere presentato entro e non oltre il 17 ottobre 2025, esclusivamente presso l’Istituto scolastico frequentato.

Alla domanda vanno allegati:

copia del documento di identità del richiedente (genitore o tutore),

codice fiscale del richiedente,

attestazione ISEE in corso di validità.

Le scuole provvederanno poi a trasmettere la documentazione al Comune entro i termini stabiliti dalla Regione. Il richiedente non ha l’obbligo di allegare le ricevute di spesa, ma hanno bisogno di essere conservate per almeno 5 anni.

La circolare regionale e il modello di domanda sono disponibili al seguente link:

https://comune.messina.it/it/news/avviso-agli-studenti-fornitura-gratuita-e-semigratuita-dei-libri-di-testo-a-s-2025-2026

