Messina, consegnati i lavori per la villetta di Torre Faro da dedicare a Giuseppe Sanò

Consegnati i lavori di riqualificazione della Villetta di via Scuole a Torre Faro, che sarà dedicata all’ex consigliere della VI Circoscrizione, Giuseppe Sanò, scomparso prematuramente nel maggio 2020. Il progetto è risultato vincitore del bando Democrazia Partecipata a Messina nel 2022.

Presto i residenti di Torre Faro avranno un nuovo spazio riqualificato per passare il proprio tempo libero in famiglia. Nella giornata di ieri, giovedì 16 novembre, sono stati infatti consegnati i lavori per la rimessa a nuovo della Villetta di via Scuole; progetto scelto dai cittadini nell’ambito della Democrazia Partecipata.

Presenti per l’occasione, il sindaco di Messina, Federico Basile, e l’assessore all’Arredo Urbano e agli Spazi Pubblici, Massimiliano Minutoli: «Si procederà alla ristrutturazione di questo spazio che successivamente verrà intitolato all’ex consigliere circoscrizionale Giuseppe Sanò – hanno spiegato –, scomparso poco più di tre anni fa durante un’immersione subacquea. Questa nuova consegna di lavori consentirà alla cittadinanza di potere fruire di un’opera funzionale, molto attesa nella zona nord».

Ad aggiudicarsi i lavori per la riqualificazione della Villetta di Torre Faro che sarà dedicata a Giuseppe Sanò, la ditta Proedil srl. L’importo a base d’asta era di 87.000,00 euro.

Cos’è la Democrazia Partecipata

Ogni anno i Comuni sono tenuti per legge a disporre un bando “Democrazia Partecipata” con cui invitare i cittadini a presentare delle proposte di progetti da realizzare in città per il bene comune utilizzando il 2% delle risorse provenienti dalla Regione Siciliana. Il progetto per la realizzazione della Villetta Sanò a Torre Faro è arrivato primo con 371 voti nel 2022. Il bando Democrazia Partecipata 2023 del Comune di Messina ha visto la presentazione di tre progetti.

