Messina. Consegnati i lavori per la piazza di Bordonaro: il progetto contro il degrado

Nuova pavimentazione, panchine, statue e una scalinata: presto la piazza situata di fronte alla chiesa Madonna delle Lacrime di Bordonaro, a Messina, sarà rimessa a nuovo. Sono infatti stati consegnati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione dell’area, con l’obiettivo di renderla luogo di aggregazione sociale. Vediamo i dettagli del progetto, i costi e quale ditta se ne occuperà.

Dopo la gara d’appalto, aperta a gennaio 2023 e l’aggiudicazione a inizio maggio, il Comune di Messina consegna i lavori per la riqualificazione della piazza di villaggio S. Annibale, a Bordonaro. Il progetto nasce da una proposta dell’Associazione “Mari e Monti 2004” lanciata già qualche anno. L’obiettivo è rendere più accogliente una zona spesso vittima di atti vandalici e abbandono dei rifiuti, e trasformarla in un vero luogo di aggregazione, forte anche della presenza della chiesa Madonna delle Lacrime.

A consegnare i lavori, il vicesindaco di Messina e assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Mondello: «Stiamo fornendo un nuovo decoro ad uno spazio importante per la comunità – ha sottolineato –, ma la stessa comunità deve mantenere quanto verrà realizzato garantendone la cura necessaria al fine di evitare danneggiamenti alle strutture che verranno realizzate». Progetto importante anche per l’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli: «Era un’opportunità da portare avanti in favore dei residenti e che più soggetti avevano caldeggiato nel tempo trascorso, ma oggi, oltre alla soddisfazione di vedere partire finalmente i lavori, corre l’obbligo di ringraziare i Parroci che si sono succeduti per la disponibilità manifestata attraverso la fornitura delle opere scultoree da installare».

Lavori alla piazza di Bordonaro: costi e progetto

In particolare il progetto per la piazza di fronte alla Chiesa della Madonna delle Lacrime (Bordonaro) prevede:

riqualificazione della piazzetta e dell’area circostante, da utilizzare poi per attività sociali; collocazione della Statua del Santo Annibale Maria d Francia e di altre due statue, fornite dalla Parrocchia Madonna delle Lacrime. rimozione del materiale danneggiato; rifacimento della pavimentazione la pavimentazione; realizzazione delle scalinate d’accesso; nuove panchine, fioriere e supporti per le Statue; uno scivolo per l’uso da parte delle persone con disabilità

La gara per la riqualificazione della piazza di fronte alla Chiesa della Madonna delle Lacrime di Bordonaro è stata aggiudicata alla Azzurra Costruzioni Srl, con sede ad Agrigento, che ha presentato un ribasso del 29,414%, per un importo contrattuale pari a 60.997,38 euro oltre IVA. L’importo a base di gara era di 84.320,76 euro.

(15)