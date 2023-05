Messina, aggiudicati i lavori per la piazza di fronte alla Chiesa della Madonna delle Lacrime

Nuove panchine, la rimessa a nuovo delle scalinate, con scivolo per persone con disabilità, due nuove statue: questi alcuni degli interventi previsti per il restyling della piazza su cui affaccia la Chiesa della Madonna delle Lacrime, nella zona di Bordonaro. I lavori dovrebbero iniziare a breve perché, nella giornata di ieri, è stato pubblicato l’avviso di aggiudicazione degli interventi. Vediamo tutti i dettagli.

A gennaio 2023 il Comune di Messina ha dato il via alla gara d’appalto per la riqualificazione della piazza prospiciente la Chiesa della Madonna delle Lacrime e la collocazione di opere scultoree in via Comunale Santo al rione Sant’Annibale. I termini per presentare le offerte sono scaduti il 2 febbraio, e ieri, 4 maggio, è stato pubblicato l’avviso di aggiudicazione. L’appalto va all’impresa Azzurra Costruzioni Srl, con sede ad Agrigento, che ha presentato un ribasso del 29,414%, per un importo contrattuale pari a 60.997,38 euro oltre IVA. L’importo a base di gara era di 84.320,76 euro.

Soddisfatto l’assessore Massimiliano Minutoli «per il raggiungimento di un obiettivo progettuale che ha avuto origine negli anni scorsi su input di un preliminare redatto dai tecnici dell’Associazione Mari e Monti 2004, successivamente aggiornato e completato dai tecnici comunali. Dopo le verifiche amministrative si procederà alla consegna dell’appalto, così che i lavori potranno essere avviati entro l’estate».

Il progetto per la piazza di fronte alla Chiesa della Madonna delle Lacrime

In particolare il progetto prevede:

riqualificare la piazzetta e l’area circostante, per diverse funzioni sociali; collocare la Statua del Santo Annibale Maria d Francia e altre due statue, fornite dalla Parrocchia Madonna delle Lacrime.

Per quel che riguarda la piazza, la relazione pubblicata sul sito del Comune evidenzia le condizioni di degrado dell’area. La pavimentazione della piazza è infatti in più punti danneggiata, così come le scalinate, dove le mattonelle sono in più punti saltate, la ringhiera e le panchine in ferro. Quindi, si intende, tra le altre cose:

rimuovere il materiale danneggiato;

rifare la pavimentazione;

realizzare delle scalinate d’accesso aventi una alzata e una pedata più consona;

d’accesso aventi una alzata e una pedata più consona; posizionare nuove panchine in cls, rivestite con pietra lavica, oltre a fioriere e supporti per le Statue;

in cls, rivestite con pietra lavica, oltre a fioriere e supporti per le Statue; realizzare uno scivolo per l’uso da parte i persone diversamente abili.

A questo link l’avviso di aggiudicazione.

