Messina, conclusi i lavori di Portella Castanea. Mondello: «Siamo in totale sicurezza»

Iniziati a maggio 2020, i lavori di intervento sulla strada Portella Castanea si sono conclusi lo scorso 7 gennaio. A comunicarlo il sindaco di Messina Cateno De Luca insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello durante un sopralluogo lungo il tratto stradale, crollato a causa di un frana ormai 3 anni fa.

L’importo complessivo di finanziamento per gli interventi sulla strada Portella Castanea ammonta a 390.000 euro, a fronte di un costo dei lavori eseguiti di circa 248.668 euro.

Completati i lavori di Portella Castanea

La porzione di muro, crollata a dicembre del 2018, è stata consolidata. «Il muro è costituito su fondazioni con pali – dice l’assessore Mondello in diretta sui social – per dare maggiore sicurezza al consolidamento del costone. Le opere a tergo del muro non sono altro che delle geostone che sono state fissate con delle chiodature che danno la stabilità a tutto il versante in frana. Oggi siamo in totale sicurezza. Abbiamo anche allargato di poco la strada».

Adesso, con la fine dei lavori di manutenzione, la strada di Portella Castanea è di nuovo fruibile. «Questa strada – continua Mondello – serve un villaggio importante come quello di Castanea. Quindi la frana ha creato non pochi problemi alla cittadinanza».

Perché è passato così tanto tempo per risolvere questo problema?

A questa domanda risponde il sindaco di Messina Cateno De Luca. «La Regione Siciliana ha dato parere ambientale – dice De Luca – solo dopo un anno dalla nostra richiesta di intervento. Perché l’iter burocratico, soprattutto per i pareri ambientali, è farraginoso. Siamo per la politica del fare, delle scelte definite, che consentono di archiviare un problema serenamente, per passare ad altro».

