Messina, il Comune cerca un rifugio sanitario per i gatti soccorsi in città: l’avviso

Pubblicato l’avviso, il Comune di Messina è in cerca di un rifugio sanitario che possa ospitare i gatti soccorsi sul territorio della città dello Stretto. Attualmente il servizio è gestito dal Dog Village, ma l’affidamento, di natura temporanea, è in scadenza. Da qui la necessità di reperire una nuova struttura.

Il problema si pone ormai ciclicamente. A Messina non esiste un gattile o un canile comunale che possa ospitare gli animali d’affezione soccorsi sul territorio cittadino. Nel corso degli ultimi anni si sono trovate soluzioni temporanee, ma sono in corso le procedure per l’acquisizione di un terreno su cui realizzare una vera e propria Oasi Felina e un rifugio comunale.

Intanto, però, il bando che affidava il servizio al Dog Village sta per scadere, quindi da Palazzo Zanca è stato lanciato un nuovo avviso di manifestazione di interesse. Nello specifico, il Comune di Messina cerca un luogo in cui sia possibile ospitare 35 gatti che non possono essere reimmessi immediatamente sul territorio o affidati, per il tempo necessario delle cure post interventi clinici. Da Palazzo Zanca segnalano inoltre un aumento di interventi sui gatti liberi ritrovati sul territorio comunale incidentati o in stato di sofferenza.

Il servizio deve essere affidato a un operatore economico che disponga di gattile sanitario autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia. L’importo a base di gara, al netto di oneri previdenziali e IVA è pari a 39.927,50 euro, di cui costo della sicurezza al 2% per 798,55 euro, IVA esclusa per la durata di 12 mesi. In caso di rinnovo per 12 mesi l’importo sale a 79.855,00 euro. Ad occuparsi invece del servizio veterinario di primo soccorso e degenza è Uni.Lav. s.cp.a..

