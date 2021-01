Messina città generosa: ancora una donazione per il Centro NeMO Sud

Potremmo appuntare una lista lunghissima di difetti che caratterizzano Messina, ma di certo non possiamo dire che non sia una città generosa. Prova ne è la raccolta fondi per il Centro Clinico NeMO Sud, che da marzo 2013 è centro esperto – all’interno del Policlinico – per le malattie neurodegenerative come la SLA, la SMA e le distrofie muscolari e unico centro somministratore dei farmaci esistenti per l’atrofia muscolare spinale.

Dopo la donazione di 10mila euro dell’Azienda Bernava, è Gentile Group – Compagnia della Bellezza a fare un altro regalo al NeMO Sud, con una somma di quasi 7mila euro. (in foto Damiano e Salvo Gentile)

«Nonostante il difficile periodo per l’economia, nonostante il periodo surreale che tutti stiamo vivendo – ha detto Daniela Lauro, vice presidente di Fondazione Aurora Onlus, ente gestore del Centro Clinico di Messina – c’è chi non dimentica i più fragili donando ed invitando altri a fare lo stesso».

Un altro dono per il Centro Clinico Nemo Sud

Insieme al supporto di tantissimi messinesi che hanno partecipato alla campagna natalizia “Le Parole per Dirlo”, continuano le donazioni per il Centro Clinico Nemo Sud. Si è chiusa, infatti, la campagna “La Bellezza del dono”, promossa dall’imprenditore messinese Damiano Gentile e dal suo gruppo.

Gentile Group, infatti, ha donato al Nemo Sud il 20% del valore di ogni Gift Card acquistata dai suoi clienti, nel corso delle recenti festività, presso i saloni e i centri estetici Bflow di Messina e provincia.

«Durante il trascorso periodo natalizio, che non dimenticheremo di certo – aggiunge Damiano Gentile – molte aziende hanno avuto come primari obiettivi l’aumento dei profitti e la sostenibilità delle loro attività. Questo è comprensibile, soprattutto dopo un anno segnato dalla pandemia. Gentile Group e tutto lo staff hanno voluto invece premiare la solidarietà. Infatti, grazie al cuore di tutti i clienti che hanno partecipato, è stato possibile realizzare un’importante azione a sostegno del Centro Clinico Nemo Sud di Fondazione Aurora Onlus. Sono immensamente grato per il risultato raggiunto. Nonostante il periodo tragico in cui ci troviamo, abbiamo sostenuto e divulgato la “Bellezza Del Dono”».

(7)