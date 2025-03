Messina Città Accessibile e Inclusiva: da nord a sud, nuova vita per nove piazze cittadine

La città di Messina punta a diventare sempre più inclusiva e accessibile. Questa mattina è stato presentato a Palazzo Zanca il progetto Messina Città Accessibile ed inclusiva 2. Si tratta di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana delle piazze cittadine che mira a trasformare Messina in un luogo più inclusivo e vivibile per tutti.

Messina Città Accessibile vuole promuovere lo sviluppo sociale, economico, ambientale, integrato e inclusivo, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane.

“Messina Città Accessibile ed Inclusiva” è finanziato dal PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027.

L’importanza della pianificazione

Il sindaco di Messina Federico Basile ha illustrato i primi nove interventi del progetto, la pubblicazione dei bandi di gara e in cosa consisteranno i lavori. «L’obiettivo è di restituire alla città degli spazi. Stiamo cercando di ascoltare le esigenze del territorio e questi interventi rappresentano solo l’inizio. Dialogare è la cosa utile per tutti. Continueremo a lanciare altri interventi oltre a questi primi nove. Si parte con il bando di gara per la riqualificazione della pavimentazione e della piazzetta dell’Angelo di Torre Faro» – ha commentato.

Il vicesindaco Salvatore Mondello, in merito al progetto Messina Città Accessibile ha spiegato: «questi interventi sono ragionamenti figli della pianificazione non sono elementi spot. I piani si fanno per essere attuati. Gli spazi di socializzazione sono determinanti se sono accessibili e funzionanti per tutti, anche per i disabili».

Il focus particolare del progetto, infatti, è anche quello di recuperare gli spazi rivisitando quello che c’è già in termini di vivibilità, aggregazione, percorsi pedonali e verde pubblico. Le barriere architettoniche saranno rimosse e verrà promossa la mobilità sostenibile.

Un progetto che guarda al futuro

L’assessore Massimiliano Minutoli ha spiegato che si tratta di attività di continuità di quanto avviato nel 2018. Ciò che si richiede è la collaborazione dei cittadini nel mantenimento delle aree e un maggiore rispetto per evitare atti vandalici. «La vivibilità concede ai cittadini di vivere bene. Bisogna che ci sia una sinergia tra l’Amministrazione e la cittadinanza» – ha concluso.

Messina Città Accessibile e Inclusiva è un progetto che guarda al futuro. A tal proposito, l’assessore Massimo Finocchiaro ha sottolineato: «il progetto va oltre la rigenerazione urbana perché si tratta anche di inclusione a livello sociale che fa esprimere il tessuto che c’è in ogni singola zona. Ogni intervento genererà ricchezza e turismo perchè comporterà un indotto di spettacolarizzazione, turismo ed eventi che impatteranno sul territorio. Ragionando insieme, ognuno può dare il proprio contributo».

Gli interventi mireranno a valorizzare il patrimonio locale con adeguamenti funzionali, strutturali o impiantistici sportivi.

Messina Città Accessibile: i 9 interventi

I primi nove interventi di riqualificazione di Messina Città Accessibile riguarderanno le seguenti aree:

1: riqualificazione del Villaggio di Torre Faro stralcio 1

2: riqualificazione dell’ambito di Santa Margherita;

3: riqualificazione Piazza XX Settembre;

4: riqualificazione della Piazza San Giovanni di Castanea;

5: riqualificazione Area Bordonaro;

6: riqualificazione Area Pistunina Santa Lucia;

7: riqualificazione Area Pistunina Santa Lucia – Scuola Catalfamo;

8: riqualificazione Via Santa Marta;

9: riqualificazione della Piazza S.S. Rosario di Castanea.

(23)