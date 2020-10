Messina, chiusa la scuola Galatti-Cannizzaro per quattro casi di coronavirus

A partire da oggi, venerdì 30 ottobre 2020, e per i prossimi 14 giorni la scuola “Galatti – Tommaso Cannizzaro” di Messina resterà chiusa per quattro casi di coronavirus rilevati tra gli studenti e il personale dell’Istituto Comprensivo. A disporlo è il sindaco Cateno De Luca, con un’apposita ordinanza.

La comunicazione dell’ASP di Messina è arrivata ieri, giovedì 29 ottobre 2020, alle 19.17. Il Commissario per l’Emergenza Territoriale Coronavirus, dott. Carmelo Crisicelli, ha informato Palazzo Zanca della presenza accertata di quattro casi di covid-19 tra gli studenti ed il personale scolastico ed il personale scolastico. Un quinto caso è ancora in corso di accertamento. Tale situazione, si legge nell’ordinanza sindacale, evidenzia «un livello di circolazione del virus all’interno della comunità scolastica tale da giustificare provvedimenti di emergenza».

Per queste ragioni, sono state disposte la chiusura di tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo “Galatti – Tommaso Cannizzaro” per 14 giorni a partire dal 30 ottobre 2020 e la sanificazione di tutti i locali prima della ripresa delle attività. Le procedure di tracciamento da parte dell’ASP di Messina dei contatti stretti delle persone risultate positive sono già in corso.

A proporre la chiusura poi disposta dal Primo Cittadino, nell’attesa della “ricostruzione della catena di contagi, per esigenze di tutela della salute pubblica” è stato lo stesso Commissario dell’ASP, il dottor Crisicelli.

(54)