Messina, chiesta (nuovamente) la riapertura al traffico della via I Settembre

In Commissione Viabilità a Messina si torna a parlare della possibile riapertura al traffico dell’isola pedonale di via I Settembre, dal lunedì al venerdì in determinate fasce orarie. La proposta nasce dal dibattito con il “Comitato Isola pedonale piazza Duomo”, che ha portato in Aula le rimostranze dei commercianti.

Nella Seduta odierna della I Commissione si è discusso nuovamente della chiusura e della possibile riapertura di via I Settembre. Presenti in Aula il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, Antonio Cardia, il Presidente dell’Associazione “Radio Taxi Jolly” e la sig.ra Ermelinda Currò in rappresentanza del Comitato “Isola pedonale piazza Duomo”. Sul tavolo anche la querelle riguardante il passaggio dei taxi, in merito alla quale il presidente della Commissione Libero Gioveni ha fatto una precisazione: «Anche una sentenza del Tar aveva disposto il divieto di transito a tutti, senza alcuna distinzione di mezzi o categorie».

Ma tra gli argomenti principali di discussione c’è quello della possibilità di riaprire la via al traffico veicolare. «Durante il dibattito, – ha spiegato Gioveni – nel corso del quale il Comitato Isola pedonale piazza Duomo, ha anche oggi legittimamente espresso le difficoltà per i commercianti, è emersa la proposta di riaprire il tratto di via I Settembre nelle ore diurne dal lunedì al venerdì, chiudendolo di notte e nei week end. La possibile soluzione – chiarisce – deve essere discussa con l’Assessore al ramo Salvatore Mondello, oggi assente giustificato, poiché impegnato in due importanti tavoli tecnici, di cui uno in Prefettura».

La Seduta si è poi aggiornata al prossimo 21 giugno, alla presenza dell’Amministrazione. Per chiudere la questione, sembrerebbe, si riveleranno fondamentali il PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) e il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), che devono ancora passare il vaglio del Consiglio Comunale.

