Messina candidata al concorso “Città italiana dei giovani 2021”

Il Comune di Messina si candida al concorso “Città Italiana dei Giovani 2021”, indetto dal Consiglio Nazionale Giovani, in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale per i Giovani.

Il progetto, presentato al Sindaco da Agorà Giovani Messinesi (A.gi.Me), gruppo di ragazzi che collaborano con l’Assessore alla Politiche Giovanili, Enzo Caruso, si pone come obiettivo la creazione di una Via degli Artisti attiva tutto l’anno (durante l’inverno a Largo San Giacomo – Piazza del Popolo e durante l’estate sul Lungomare di Santa Margherita), con l’intento di incrementare la partecipazione di giovani, scuole e associazioni nello sviluppo delle arti, come ad esempio pittura all’aria aperta, esibizioni musicali e teatrali; cabaret, animazione per bambini, giocoleria e spettacoli di magia; esposizioni letterarie ed incontri con l’autore.

«Sono orgoglioso della nostra partecipazione ad un concorso nazionale che mette in risalto la città che amo – ha precisato il referente del progetto, Alessio Cavacece – e mi rende felice sapere che tutto questo può essere ottenuto attraverso i giovani e l’arte».



Per essere selezionate, le città candidate al bando hanno dovuto presentare un piano d’azione orientato alla promozione, coinvolgimento, responsabilizzazione e partecipazione dei giovani; in particolare, nei processi decisionali del proprio territorio.

Tutte le domande pervenute saranno vagliate da una giuria composta da esperti scelti tra i rappresentanti delle istituzioni, del lavoro, dei media e della società civile che entro la fine di quest’anno selezioneranno le città finaliste, proclamando la città vincitrice entro il mese di gennaio 2021.

«La nostra Città – dichiara l’Assessore Enzo Caruso – mira a diventare più inclusiva, resiliente e a misura di giovani sul modello degli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Dobbiamo organizzare – continua Caruso – un territorio nel quale i giovani possano vivere da protagonisti, secondo le proprie aspettative, in un ambiente sano, sicuro, stimolante, con spazi dedicati allo sviluppo delle loro potenzialità e creatività».

La Partecipazione al Bando, condivisa dal Sindaco, dall’Assessore Enzo Caruso, dal Vice Sindaco Carlotta Previti e dall’esperto del Sindaco Ruggero Aricò, che hanno favorevolmente accolto l’idea dei ragazzi di AgiMe, è un importante esempio di partecipazione attiva giovanile, che apre una prospettiva di azione per altri progetti che coinvolgano le varie Associazioni giovanili presenti sul nostro territorio.

«La presenza della nostra Madonnina nella Locandina nazionale è di buon auspicio; come si dice, l’importante è partecipare – conclude scherzando l’Assessore Caruso – ma vincere sarebbe tutta un’altra cosa!».

