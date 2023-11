Messina, niente proroga per Blasco: chi sarà il nuovo Comandante della Polizia Municipale

Terminato l’incarico del Comandante della Polizia Municipale di Messina, Stefano Blasco, il sindaco Federico Basile conferma il “no” alla proroga. Al suo posto, con molte probabilità, subentrerà Maurizio Cannavò, già in servizio col medesimo ruolo a Ragusa. Il Primo Cittadino spiega le ragioni dietro a questa decisione.

Ieri, 15 novembre 2023, è scaduto il mandato del Comandante della Polizia Municipale di Messina, Stefano Blasco, in forze nella città dello Stretto da maggio 2022. Nessuna riconferma, quindi, come già trapelato nelle scorse settimane. Perché? A spiegarlo è stato il sindaco Federico Basile: «Abbiamo intenzione di creare una posizione di Comando all’interno della Polizia Municipale di almeno 36 mesi – chiarisce –, mentre il Comandante Blasco avrebbe potuto garantire solo altri 18 mesi. C’era l’idea di fare un concorso a tre anni, ma con il Comando che abbiamo individuato possiamo arrivare a 36 mesi. Cambia lo strumento, ma non l’obiettivo che è quello di dare continuità ad un Corpo che deve essere strutturato. Mi auguro che questa scelta, anche in termini di tempo, possa garantire quello che serve alla Polizia Municipale, quindi un’organizzazione strutturata per i 36 mesi».

Chi sarà quindi il nuovo Comandante della Polizia Municipale di Messina? Con molta probabilità, Maurizio Cannavò, attualmente a capo dei Vigili Urbani di Ragusa: «Abbiamo delle interlocuzioni avviate con il Comandante di Ragusa, Cannavò – spiega il Sindaco Federico Basile –, che dovrebbe arrivare la settimana prossima. Garantirà sicuramente un presidio importante in città». Nel frattempo, a coprire il vuoto lasciato da Blasco è il vicecomandante Giovanni Giardina.

Nato a Giarre, Maurizio Cannavò si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Catania, per poi proseguire con la specialistica in Scienze Amministrative e dell’Organizzazione. È stato Comandante della Polizia Municipale a Giarre e attualmente ricopre lo stesso incarico a Ragusa. L’ufficialità del suo passaggio a Messina dovrebbe arrivare quindi nei prossimi giorni.

