Bonus figli 2023: come richiedere l’agevolazione

Il Comune di Messina ha aperto i termini per richiedere il bonus per i figli nati nel 2023: l’agevolazione fiscale prevede un incentivo economico pari a 1.000 euro, così come previsto dal decreto regionale “Avviso pubblico concernente criteri e modalità di erogazione del bonus bebè”.

Ma chi ha diritto al bonus e come fare domanda? Il bonus figli può essere richiesto da un genitore, o in caso di impedimento di quest’ultimo, da chi ha la potestà parentale; con i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, o in caso di soggetto extracomunitario avere il permesso di soggiorno;

residenza in Sicilia;

nascita del figlio in Sicilia;

copia di certificato ISEE, con valore massimo di 3.000 euro.

A questo link il decreto completo.

Come richiedere il bonus figli 2023

Per presentare la domanda è necessario compilare il modulo (scaricabile a questo link o disponibile in formato cartaceo al front office del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese – Servizio Politiche Sociali di palazzo Satellite, in piazza della Repubblica n. 40).

Le istanze dovranno essere presentate:

entro il 15 settembre 2023 , per i nati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023;

, per i nati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023; entro il 27 ottobre 2023 , per i nati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023;

, per i nati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023; entro il 26 gennaio 2024, per i nati dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023.

La domanda dovrà essere presentata al front-office (piano terra) del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese – Servizio Politiche Sociali di Palazzo Satellite.

Il Dipartimento Regionale Famiglie e Politiche Sociali si occuperà poi di redigere le graduatorie. Nel caso di situazioni ex aequo sarà data la precedenza al nucleo familiare più numeroso. Inoltre, il bonus figli 2023 sarà erogato direttamente dai Comuni, in questo caso dal Comune di Messina. Il bonus non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con altre indennità.

