Messina. Boccetta chiuso fino al 30 dicembre, apre lo svincolo di Giostra: gli orari

Al via dalle 9.00 di oggi, lunedì 27, e fino al 30 dicembre, i lavori di rimessa a nuovo dello svincolo di Boccetta e la contestuale riapertura, nelle stesse giornate, dello svincolo di Giostra in direzione Palermo. Ad annunciarlo è il Consorzio Autostrade Siciliane, che comunica gli orari di apertura e chiusura della tratta.

Dalle 9.00 di stamattina, oltre 40 tecnici e operai saranno impegnati a riqualificare in ogni sua parte il trafficassimo svincolo autostradale messinese. In particolare, gli operatori si occuperanno di lavori di scerbatura e manutenzione del verde, scarificazione e ripavimentazione del tappetino stradale e ripristino degli impianti di illuminazione. Verrà inoltre messa in sicurezza anche la galleria “Puntoni”, della carreggiata Palermo, con interventi di picconamento e restauro delle armature.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, lo svincolo di Boccetta rimarrà chiuso nelle giornate del 27, 28, 29 e 30 dicembre, dalle 9.00 alle 18.00. Sarà però sempre aperto in direzione Palermo lo svincolo di Giostra nelle stesse giornate.

