Messina: Biblioteca comunale e Archivio Storico chiusi al pubblico per il periodo estivo

La Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro” e l’Archivio Storico, entrambi situati al Palacultura, dal 2 al 20 agosto 2021 sospenderanno il servizio al pubblico. La normale attività riprenderà dal 23 dello stesso mese.

Per richieste urgenti e particolari è possibile contattare l’Ufficio per email a biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it. Le strutture riapriranno regolarmente al pubblico con le normali attività di front office, prestiti, ricerche bibliografiche, lettura in sede, da lunedì 23 agosto secondo il normale orario di apertura: da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 13, e martedì e giovedì, dalle 15 alle 16.45.

L’Archivio Storico comunale venne creato il 29 marzo 1935 con la deliberazione n. 609 del Regio commissario straordinario Gian Augusto Vitelli e fu subito affidato a Nitto Scaglione, a cui oggi è intitolato, allo scopo di raccogliere, reperire e divulgare le memorie storiche del Comune di Messina “per un maggiore sviluppo delle attività relative alla conservazione delle sue tradizioni e dei suoi documenti”.

La Biblioteca, intitolata al poeta Tommaso Cannizzaro, prese corpo dal fondo che lo stesso poeta lasciò in eredità a Messina, alla sua morte avvenuta nel 1921. Di recente, due libri appartenenti al fondo dell’archivio sono stati restaurati al Palacultura dal laboratorio di restauro “a cantiere aperto” della Biblioteca Comunale di Messina, in collaborazione con il Centro Regionale per la Progettazione e Restauro e la Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina.

(7)