Messina Social City, online il bando per i tirocini di inclusione sociale: come partecipare

Online il bando della Messina Social City per 260 tirocini d’inclusione sociale nell’ambito del progetto “Nuovi percorsi dell’abitare”. Prevista un’indennità fino a un massimo di 600 euro lordi. Vediamo chi può partecipare, quali sono i requisiti e come fare domanda.

Tirocini di inclusione sociale: il bando di Messina Social City

Prosegue il progetto “Nuovi percorsi dell’abitare” lanciato a dicembre 2021 a Messina e indirizzato alle famiglie residenti nelle aree di risanamento, ma anche a persone in condizioni di disagio abitativo, sociale, economico, vulnerabilità, ed esclusione sociale. L’obiettivo è creare dei percorsi mirati volti all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

Come funziona

Il tirocinio di inclusione sociale promosso dal Comune e dalla Messina Social City prevede un’indennità mensile di partecipazione pari ad un massimo di 600,00 euro lordi (comprensiva degli oneri assicurativi e contribuzione INAIL) a fronte di una partecipazione mensile ad almeno il 70% del monte ore totale previsto dal Progetto Formativo per un impegno previsto nel minimo di 25 ore settimanali su 5 giorni.

Le attività inizieranno una volta concluse le operazioni di selezione e si concluderanno entro la scadenza fissata al 22 dicembre 2023.

Requisiti

I requisiti generali per partecipare al bando di Messina Social City per i tirocini di inclusione sociale sono i seguenti:

Essere cittadini italiani o cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea;

Essere familiari di cittadini UE con cittadinanza di un paese extra UE, titolari del diritto di soggiorno in Italia;

Essere stranieri titolari dello status di rifugiato o godere di protezione sussidiaria;

Essere stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

Possedere età non inferiore a 18 anni;

Possedere adeguata e documentata conoscenza della lingua italiana, qualora il candidato sia uno straniero UE o non-UE.

I requisiti specifici, invece, sono i seguenti:

Essere in carico ai Servizi Sociali Professionali territoriali ;

; Essere disoccupat i o in cerca di prima occupazione;

i o in cerca di prima occupazione; Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (ex licenza media inferiore); –

inferiore); – Non essere stati destinatari dei T.I.S. della misura PON METRO 2014-2020 Me3.1.1.a;

Non essere tirocinanti già attivi sul PON METRO 2014-2020 Me3.1.1.a

I requisiti dovranno essere posseduti e mantenuti per tutto il corso del progetto, pena esclusione.

Come fare domanda

La domanda per partecipare al bando di Messina Social City per i tirocini di inclusione sociale va presentata dalle ore 00.00 dell’11 agosto alle ore 23.59 del 23 agosto 2023.

È possibile presentare istanza solo per via telematica registrandosi al portale dedicato ai “Nuovi percorsi dell’abitare”. Per accedere alla piattaforma è necessario essere provvisti di SPID o di Carta di identità Elettronica (CIE).

Alla richiesta vanno allegati in formato PDF:

copia del documento di identità in corso di validità;

copia del codice fiscale.

La domanda può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare. La Messina Social City si riserva, se ne ricorrono le condizioni, di prorogare la data di scadenza ed accogliere ulteriori istanze fino al raggiungimento del numero dei Tirocini previsti.

Maggiori informazioni a questo link.

