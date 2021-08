Messina, avviata la demolizione delle baracche a Fondo Saccà

Sono iniziati oggi, giovedì 26 agosto, i lavori di demolizione delle baracche di Fondo Saccà. Le ruspe hanno iniziato il loro lavoro questa mattina, alla presenza del Sindaco Cateno De Luca, dell’Assessore al Risanamento Salvatore Mondello e del Presidente di Arismé Marcello Scurria.

E a dare il via ai lavori di demolizione è stato proprio il sindaco di Messina Cateno De Luca, che è salito sull’escavatore per il calcio di inizio: «Che emozione! Dare il primo colpo di ruspa alle baracche di Fondo Saccà – ha commentato – mi ha veramente emozionato non solo perché comincia a concretizzatisi il lavoro fatto in questi anni tre ma anche perché mi sono venute in mente le scene di oltre 35 anni di mio padre quando mi insegnava ad usare betoniera escavatore e ruspa».

La rimozione dei tetti e delle lamiere d’amianto presenti nella baraccopoli di via Maregrosso è iniziata già da qualche giorno, ma solo oggi si è iniziato a demolire le strutture fatiscenti in cui, fino a poco tempo fa, abitavano decine di persone, circondate da degrado, sporcizia, topi, zecche e materiali nocivi. Gli interventi di demolizione e bonifica dovrebbero durare circa un mese e sono stati affidati ad una ditta di AciCatena. Gli abitanti della baraccopoli di Fondo Saccà avranno una nuova casa, alcuni grazie al progetto Capacity, figlio dell’Amministrazione Accorinti, altri agli alloggi messi a disposizione dal Comune tramite Arisme.

