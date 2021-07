Risanamento a Messina. Il Prefetto Di Stani nominato commissario straordinario del Governo

È ufficiale: il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani è il commissario straordinario del Governo per il risanamento.

Il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso alla Prefettura di Messina copia del decreto del Presidente della Repubblica, con il quale il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, è stata nominata Commissario straordinario del Governo, per l’espletamento delle attività necessarie ad attuare, in via d’urgenza, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana ed ambientale delle aree dove insistono le baraccopoli della città di Messina, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti.

L’incarico avrà la durata di dodici mesi.

