Messina. Autostrada A20 chiusa tra gli svincoli di Boccetta e Rometta: gli orari (e il perché)

A comunicarlo è Autostrade Siciliane (CAS): l’autostrada A20 Messina-Palermo sarà chiusa tra gli svincoli di Boccetta e Rometta per due ore nella mattinata di domani, giovedì 3 agosto 2023. Perché? Il Consorzio ha programmato per questa data la demolizione dell’ultima campata del Viadotto Ritiro, i cui lavori dovrebbero concludersi nei prossimi sei mesi.

Ultimo miglio a Messina per i lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico di Viadotto Ritiro che, dopo una lunga odissea, sembrano finalmente pronti a giungere al termine. Il cronoprogramma degli interventi prevede, infatti, per la giornata di domani, giovedì 3 agosto 2023, la demolizione dell’ultima campata, dopodiché tra circa sei mesi – con una piccola pausa in occasione di Ferragosto – si potrà dire la parola “fine”.

Autostrada chiusa tra Boccetta e Rometta: data e orari

In una nota del 28 luglio, il Consorzio Autostrade Siciliane informa dunque che domani, giorno giovedì 3 agosto 2023, l’intero tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Boccetta (km 8+970) e Rometta (km 24+000) sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 6.00 alle ore 8.00. Come detto, la misura consentirà agli operatori in campo di proseguire con la demolizione dell’ultima campata di viadotto Ritiro.

Sempre nell’ambito dei lavori in corso a viadotto Ritiro, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità dell’autostrada. In particolare, dallo scorso 25 luglio è stato aperto il nuovo svincolo provvisorio di Boccetta, sulla tratta della tangenziale di Messina a doppio senso di circolazione, in direzione Messina Catania.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale ufficiale di Autostrade Siciliane (CAS).

(Foto di repertorio)

(136)