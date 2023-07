Autostrada, apre lo svincolo Boccetta per lavori sul viadotto Ritiro: come cambia la viabilità

In queste settimane di caldo meglio mettersi in macchina e affrontare un viaggio in autostrada in modo consapevole: a partire dalle 10.00 di oggi, martedì 25 luglio, infatti, apre il nuovo svincolo provvisorio di Boccetta, sulla tratta della tangenziale a doppio senso di circolazione, direzione Messina Catania.

A comunicarlo è Autostrade Siciliane che informa che il nuovo svincolo Boccetta entrerà in funzione fino al termine dei lavori sul viadotto Ritiro. Ecco come cambia la viabilità per chi viaggia da e verso Messina:

Per i veicoli in transito da Palermo verso Messina non sarà più possibile effettuare l’uscita presso lo svincolo di Giostra . Il primo svincolo utile per accedere al centro urbano sarà la nuova bretella di Boccetta.

. Il primo svincolo utile per accedere al centro urbano sarà la nuova bretella di Boccetta. Per i veicoli che entrano in autostrada dallo svincolo di Giostra in direzione Catania , sarà mantenuta obbligatoria l’uscita presso lo Svincolo di Boccetta .

, sarà mantenuta . Per i veicoli in transito da Messina verso Palermo, non sono previste modifiche.

Inoltre, Autostrade Siciliane raccomanda di prestare attenzione agli appositi segnali e indicazioni stradali per seguire le deviazioni e raggiungere le destinazioni desiderate in modo sicuro durante il periodo di chiusura parziale.

Lavori sul viadotto Ritiro

Gli interventi sul viadotto Ritiro dovrebbero terminare tra circa 6 mesi; già nelle settimane precedenti i lavori di adeguamento del tratto autostradale avevano provocato non poche polemiche, soprattutto da parte dei sindacati. In tal senso la Uil Trasporti aveva chiesto un intervento urgente da parte del Consorzio Autostrade Siciliane e dal Prefetto, per evitare di causare ulteriori disagi per i cittadini. Proprio il segretario generale del sindacato, Michele Barresi aveva chiesto al Prefetto di Messina, Cosima Di Stani di attuare le necessarie misure di sicurezza per ridurre il traffico in tangenziale.

