Messina verso la riqualificazione dell’Autoparco: aggiudicate le indagini geognostiche. Il progetto

Trasformare l’ex autoparco comunale di Messina in un centro polifunzionale dedicato alla promozione turistica del territorio, con all’interno un mercato con area degustazione, sale per conferenze e convegni: questo l’obiettivo del progetto presentato a suo tempo dalla Giunta De Luca, per cui nei giorni scorsi è stato aggiudicato l’appalto riguardante le indagini geognostiche.

Del futuro dell’ex autoparco di via Bonino vi avevamo parlato già qualche mese fa, quando ad aprile 2022 il Comune aveva affidato la “progettazione definitiva, esecutiva per la rifunzionalizzazione autoparco comunale da adibire a struttura polifunzionale per il commercio, turismo e aggregazione social” alla ditta per un importo totale di 115.753,75 euro. Con la determina del 5 agosto 2022, invece, sono state affidate le indagini geognostiche, propedeutiche ai lavori, che servono a comprendere le condizioni del suolo su cui si intende costruire.

Il servizio sarà svolto dalla Società Geoservizi Srl con sede a Siracusa, che ha offerto il ribasso del 37,17 % per un importo contrattuale pari ad 19.498,22 euro, comprensivo di oneri per la sicurezza e oltre IVA. L’importo a base d’asta era di 27.823,37 euro.

Da autoparco a centro polifunzionale: il progetto del Comune di Messina

Il progetto per la trasformazione dell’autoparco comunale in un centro polifunzionale dedicato alle attività produttive e al turismo prevede la demolizione di parte della struttura e la costruzione di un nuovo edificio. L’idea è quella di realizzare una struttura su tre piani, più un cantinato. Uno dei due capannoni attualmente esistenti sarà demolito, mentre l’altro sarà riconfigurato.

Nello specifico, si prevede di utilizzare il piano terra come area mercato in cui si collocheranno 29 box, un locale tecnico e dei locali igienici. I box che affacceranno sulla corte potranno utilizzare gli spazi esterni sia per la vendita che per le degustazioni. Sale conferenze e uffici abiteranno invece il primo piano, così come al secondo, dove vi saranno anche le sale polifunzionali. Il terrazzo sarà realizzato in modo da poter ospitare degli impianti fotovoltaici. La struttura sarà accessibile e realizzata in maniera tale da rispettare i criteri di sostenibilità ambientale. L’affidamento dei lavori è previsto entro novembre 2022. L’importo da QTE (Quadro Tecnico Economico) del progetto è stimato a 4.156.831,52 euro.

