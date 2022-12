Messina, ATM lancia gli abbonamenti per i parcheggi nella ZTL

Novità in casa ATM, a Messina arrivano gli abbonamenti per la sosta nei parcheggi della ZTL. Le formule a disposizione sono tre: trimestrale, semestrale e annuale. Sarà possibile acquistare l’abbonamento tramite ATM MovUp oppure le app dei partner dell’Azienda. Vediamo quanto costano.

Nel comunicare gli sconti e i servizi organizzati per l’isola pedonale del Natale 2022 a Messina, l’ATM ha comunicato anche l’attivazione dell’abbonamento per la sosta nella ZTL. Ad annunciarlo, il presidente dell’Azienda, Giuseppe Campagna: «Finalmente abbiamo potuto rispondere a una delle richieste che più spesso ci venivano fatte – afferma – con l’abbonamento alla ZTL e ulteriori sconti per i dipendenti vogliamo incentivare sempre di più l’uso corretto dei mezzi pubblici in città e rendere più vivibile in centro cittadino. Tutto questo favorirà la digitalizzazione dei servizi, snellirà i procedimenti e dematerializzerà il processo di acquisto e vendita dei titoli di viaggio e di sosta».

Gli abbonamenti a disposizione degli utenti sono tre e sono acquistabili tramite ATM MovUp oppure attraverso le app partner. Queste le formule previste con i rispettivi prezzi:

trimestrale a 269 euro;

a 269 euro; semestrale a 538 euro;

a 538 euro; annuale a 942 euro.

Abbonamenti ai bus per i lavoratori

Inoltre, i dipendenti pubblici e privati possono usufruire di una riduzione del 30% sugli abbonamenti ai mezzi pubblici di ATM. I dipendenti potranno infatti acquistare un abbonamento annuale al costo di 180 euro. Le modalità cambiano, però, a seconda che si lavori per il pubblico o per il privato. Coloro che lavorano per un ente pubblico potranno farlo autonomamente dall’app ATM MovUp mentre i dipendenti delle ditte private dovranno rivolgersi al loro datore di lavoro che dovrà compilare un form dedicato sul sito di ATM.

(5)